U15世界盃／黃天賜好投 中華隊2連勝晉級複賽

U15世界盃棒球賽預賽第2戰，中華隊今天交手捷克，中華隊投手黃天賜中繼5.1局失1分穩守，傅鈞致單場2安，終場以7：2拿下預賽2連勝、確定提前晉級複賽，預賽最後一戰將與古巴交手。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，中華隊首戰擊敗地主墨西哥，今天碰上捷克一開賽就有攻勢，首局1出局後黃天賜、江庭毅接連敲安展開攻勢，黃天賜靠著暴投為中華隊先馳得點，傅鈞致的適時安打再添1分，接著再靠暴投多跑回1分，第一局就取得3：0領先。

中華隊今天的先發投手蔡琞傑開賽狀況不穩定，1局下投出2次四壞保送、1次觸身球保送，被敲出2支安打失掉1分，第2局換上黃天賜接替投球後再失1分。

3局開始，黃天賜越投越穩，直到7局1人出局後退場休息前都未再失分，接下來由陽善同接替投球，連抓2個出局數、守住勝利。

中華隊7局攻勢再起，靠著保送、對方守備失誤、傅鈞致安打攻占滿壘，再靠高飛犧牲打、失誤攻下2分，接著黃彥綸打擊再度造成捷克守備失誤，中華隊一口氣再添2分保險分，最終也順利收下比賽勝利。

黃天賜今天總計投5.1局被敲出3支安打，投出6次三振、2次保送，失掉1分責失分，展現壓制力，幫助球隊守住勝利、拿下勝投。

中華隊拿下預賽2連勝，同組的古巴隊也拿下2勝，兩隊皆確定提前晉級複賽，預賽最後一戰雙方交手將爭分組第一，取得最有利晉級成績。