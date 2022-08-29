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棒球／重現經典賽冠軍陣容！鈴木一朗、松坂大輔將合體對戰高中女棒

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木一朗（左）近來透露松坂大輔（右）已經加入他的草野球隊伍。美聯社、中央社。
鈴木一朗（左）近來透露松坂大輔（右）已經加入他的草野球隊伍。美聯社、中央社。

成為西雅圖水手名人堂一員的日籍球星鈴木一朗，儘管多年前就已經從職業賽場中引退，然而他對棒球的熱情卻絲毫不減，仍持續率領草野球隊伍「KOBE CHIBEN」享受棒球。近來他更在媒體上透露，表示前日本國家隊王牌投手松坂大輔，也將成為這支球隊的一員。

根據日本媒體「體育日本」報導，「KOBE CHIBEN」將在11月3日，於東京巨蛋和女子高中棒球代表隊進行比賽。一朗近期接受電視台專訪，被問到關於球隊的事情時，表示已經有一位選手接下了18號球衣，成為這支隊伍的新成員。

而這位球員，就是美日通算170勝，並在世界棒球經典賽與一朗拼下冠軍的「平成怪物」松坂大輔。一朗指出，講到松坂大輔，許多人腦海中都是關於投手的印象。但他認為比起投手，他更冀望松坂能夠扛下陣中第四棒，並且鎮守游擊大關。

「KOBE CHIBEN」在去年12月18日時，就曾經和女子高中代表隊交手過。當時鈴木一朗以「投手．第九棒」的身份出賽，全場投出17次三振完封對手，一時間成為話題。由於過去引退就是在東京巨蛋舉行，因此對一朗而言，這個球場是個相當特別的場所，因此將會全力以赴。

日本 鈴木一朗 松坂大輔

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