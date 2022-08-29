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威廉波特少棒／台灣小將奪季軍 12年來首躍世界前3

中央社／ 威廉波特28日專電
先發投手廖芫豎完投六局，繳出82球13K的好成績。（世界日報特約記者廖華傑／攝影）
先發投手廖芫豎完投六局，繳出82球13K的好成績。（世界日報特約記者廖華傑／攝影）

北市福林國小今天在威廉波特少棒賽對上美國田納西隊，廖芫豎82球完投完封送出13次三振，加上隊友積極進攻，終場2比0取勝奪下世界組季軍，為台灣締造12年來最佳成績。

第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽進入最後一天，福林少棒昨天雖敗給加勒比海區的古拉索隊（Curacao），未能取得冠軍賽門票，但今天對上代表美國東南區的田納西隊（Tennessee），全場6局只被敲3支安打並送出13次三振，為台灣奪下世界組季軍。

這是繼2010年高雄市復興國小贏得季軍後，台灣隊首次在這項賽事擠進世界前3強，也是過去20年來第3次。

福林少棒今天一開賽就展開強勁攻勢，2局上1人出局時，福林隊已經攻占一、二壘，在壘上的蕭兆勛、麥羿晨又在2人出局情況下發動雙盜壘成功，蕭兆勛再趁對手失誤迅速奔回本壘，讓福林隊先馳得點。

4局上福林小將再度發動攻勢，李芳模安打上壘後又靠暴投登上二壘，代打吳軒閎之後再敲出一支安打，把李芳模送回本壘，福林隊再下一城，領先擴大到2分。

田納西隊4局下試圖扳回一城，打者先靠一支二壘安打攻占得點圈，但廖芫豎在對手已1人出局情況下，連續送出2次三振，替福林隊穩穩守下勝利，最後以2比0完封對手。

確定奪下世界組季軍後，福林小將興奮地擁抱彼此。翻譯兼隊醫張南雄博士拿出大幅中華民國國旗，跟著總教練章子健帶領小將們繞著球場跑一圈，紛紛向大批到現場為他們加油的球迷鞠躬致謝。

章子健在賽後記者會上難掩感動，表示自己以福林小將們為榮。他說，要到美國參加威廉波特少棒賽是件很困難的事，50年前台北市曾在這項賽事奪冠，50年後福林能再來到這，感到很光榮。

至於福林少棒如何能在5場賽事中僅失2分且3度完封對手，章子健說，他一直鼓勵小將們要團結合作，因為無法單靠一、兩位球員撐完整場比賽；從國內、韓國亞太區比賽再到美國，大家都是秉持這樣的信念，一起努力，一起完成比賽。

章子健告訴中央社記者，雖有點遺憾，昨天差一點點就能追平很多紀錄，但紀錄是其次，選手已經很努力表現，要給他們鼓勵。

針對自己今天優異的投球表現，廖芫豎表示，因為今天是少棒最後一場，所以想說不管如何，「都要全力把球賽贏下來」。他說，4局下連續兩個三振覺得很興奮，也增加自己信心，對手擊出二壘安打也不會覺得怎麼樣，美國球隊本來就打擊很強，就把自己心態調整好。

今天敲出關鍵安打的吳軒閎則說，拿下季軍感到很興奮，覺得自己打得很好，最想跟家人分享好成績。

台灣曾17度在威廉波特少棒賽奪冠，最後一次為1996年，成績傲視群雄，但上次參賽已是2015年的事。

福林少棒這次成功取得亞太區代表權，讓台灣闊別7年後重返賽事，一路擊敗歐非區、巴拿馬區及墨西哥區代表隊；雖在對上古拉索隊時因關鍵全壘打遭對手攔截，以0比1惜敗，但最後仍如願擊敗美國田納西隊，取得世界組季軍的優異成績。

威廉波特

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