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棒球／首屆全國社區少棒賽 台中健行小牛留下U12金盃

聯合報／ 記者黃顯祐／即時報導
第一屆全國社區學生棒球大賽結束後，全體大合照相約明年見。圖／台灣世界少棒聯盟提供
第一屆全國社區學生棒球大賽結束後，全體大合照相約明年見。圖／台灣世界少棒聯盟提供

第一屆全國社區學生棒球大賽今天在東海大學圓滿落幕，89支隊伍歷經一個多月的競爭誕生U10、U12組盟主。今天壓軸登場的U12組冠軍戰上演精采對抗，台中健行小牛隊不只克服比賽遇雨中斷，還一路打到突破僵局制，辛苦擺脫新北三峽社區棒球隊糾纏，終場以4：3險勝，以地主身分留下冠軍獎盃。

台中市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席頒獎典禮時表示，盧市長重視棒球運動推展，賽事吸引全國基層棒球小將與家長們到訪台中，展現社區棒球熱情與活力，期許連年舉辦，持續深耕棒球、扎根社區。

健行小牛前5局歷經領先、落後到追平，在比賽規定時間100分鐘打完5局時，和三峽社區形成3：3平手，第6局進入突破僵局制，先攻的健行小牛靠著曾璟彥安打得到1分，下個半局張平綱守住滿壘、無人出局未失分的局面，賽後獲選為MVP。

健行小牛奪冠後教練團感動不已，表示球隊自2013年成立以來邁向第10年，名符其實十年磨一劍，而且巧合的是，剛好這次以10戰全勝之姿封王，參與創隊的教練黃關哲表示，「我們分區預賽第一場就在這裡比，當時立下心願，最後一場比賽也要回來這裡，十全十美。」

健行小牛總教練羅仁柎則感謝世界少棒聯盟和教育部，舉辦比賽展現對社區棒球的支持，「社區棒球過去比較不被重視，這次讓台灣社區棒球齊聚一堂，大家公平公開競爭，希望之後能一直辦下去。」

李昱叡局長感謝社區教練及家長共同支持小將們參與棒球運動，讓小選手們盡情享受賽事，在正式賽場上發揮最佳實力。

U10組冠軍則由桃園龜山拿下，先發投手謝承濬5.2局好投，加上打線6局上甦醒挹注4分保險，終場以5：1擊退NBA港湖。謝承濬此役投了87球，被敲出3支安打僅失1分、送出7次三振，但自評只有87分，「控球不太好，因為有2個保送。」

U12組冠軍台中健行小牛。圖／台灣世界少棒聯盟提供
U12組冠軍台中健行小牛。圖／台灣世界少棒聯盟提供

棒球 小牛

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