中職／吳哲源優質先發首勝悍將 7連勝逼近陳義信紀錄

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰富邦悍將隊，吳哲源再度繳出優質表現，先發6.1局失兩分，幫助兄弟6：3獲勝，下半季勝場達到2位數，吳哲源7連勝在隊史本土投手並列第2，只差1勝追上「假日飛刀手」陳義信。

吳哲源用99球完成先發任務，前6局讓悍將掛零，直到7局上1出局後，對高國麟投出觸身球，再被代打的高國輝轟出中外野方向兩分砲（本季第3轟、生涯第3支代打全壘打），退場時6：2領先。

吳哲源一共被揮出9支安打，不過有效壓低失分，悍將9局上追回1分，終場仍以3分之差落敗；值得一提的是，他在4月10日對樂天桃猿隊吞下本季首敗，接下來從5月11日擊敗統一獅隊開始，一路連勝至今，7連勝紀錄包括5場先發勝，成為隊上最穩定的先發投手之一。

陳義信曾曾在1994年投出8連勝，接著2003年吳俊億、2016年陳鴻文、前年黃恩賜、去年鄭凱文和這次吳哲源都是7連勝，吳哲源下次登板就有機會追平陳義信。

吳哲源本季出賽26場，其中9場先發，除了5月29日對味全龍隊投1.2局失3分無關勝敗，另8場至少都能投滿6局，單場最多只有3分自責，全是優質先發紀錄，今天拿下對悍將首勝、跨季對戰4連勝，獲選單場MVP。

悍將今天出現13支安打，還比兄弟多1支，王勝偉、辛元旭都包辦3安，但得分效率不佳，在台中洲際球場吞下4連敗，洋投范米特只投4.1局失5分，本季戰績掉到4勝13敗，仍是聯盟敗投王。