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日職／吳念庭單場2安勝利打點 西武擊敗歐力士

中央社／ 台北28日電
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

日本職棒埼玉西武獅野手吳念庭延續好手感，今天單場2安、1打點，是勝利打點，近6場比賽5場都是雙安，西武打線發揮，終場以10比4擊敗歐力士隊。

日本職棒埼玉西武獅隊與歐力士猛牛隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打6棒、守一壘，2局2人出局後敲出左外野方向安打。

歐力士隊1局先拿1分，西武隊4局有攻勢，源田壯亮率先敲出右外野方向安打，森友哉二壘打送回追平分，再靠著山川穗高、中村剛也接連安打攻佔滿壘，吳念庭敲出右外野方向安打，送回球隊超前分。

西武隊延續攻勢，鈴木將平安打送回第3分，再靠著滾地球跑回第4分，愛斗補上左外野方向安打，送回團隊第5分。

西武隊5局靠著保送、山川穗高安打、吳念庭選到保送攻佔滿壘，鈴木將平高飛犧牲打送回1分，6局上靠著山川穗高安打再添1分。

歐力士隊6局下靠著中川圭太3分砲追分，吳念庭7局敲出游擊方向滾地球出局，西武隊2人出局後靠著接連2支二壘打再拿1分，8局靠著山川穗高2分砲拉開領先差距，順利拿下比賽勝利。

吳念庭9局吞下三振，總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點為勝利打點，賽後打擊率2成40。吳念庭接受日媒採訪表示，前輩們製造機會，4局上場打擊想著把壘上的跑者送回來，「投手們很努力，野手群也要幫忙，可以幫助球隊超前比數實在太好了」。

吳念庭

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