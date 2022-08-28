中職／王溢正下二軍調整 曾豪駒：這陣子辛苦他了

中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正近幾場先發失分偏多，今天下放二軍，總教練曾豪駒表示：「這陣子辛苦他了」，讓他下二軍調整體能和狀態，今天也新註冊投手翁瑋均。

中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正本季先發、後援兩頭跑，近幾場先發出賽狀況不如預期，昨天與統一獅隊交手，僅投2.1局被敲4支安打，投出2次保送，失掉5分皆為責失分、承擔敗投，近3場先發出賽都沒有投滿5局、吞下3連敗。

曾豪駒接受媒體聯訪表示，王溢正比較辛苦，教練團也知道他的狀況一直往下掉，但因為先前先發輪值人選沒有這麼穩定，所以讓他多撐了幾場，今天把王溢正下放二軍，也希望可以讓他稍微喘息一下、調整體能和狀況。

頂替王溢正先發輪值的人選有翁瑋均、林子崴和莊昕諺，曾豪駒表示，林子崴目前控球沒有太大問題，只差在球威稍微不足，需要一點時間調整，莊昕諺狀況蠻穩定的，但有些東西需要時間累積經驗。

曾豪駒昨天受訪時透露，翁瑋均有機會9月初上到一軍，今天賽前異動，除了王溢正下二軍、賴知頎上一軍，也新註冊投手翁瑋均。