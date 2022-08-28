快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

中職／王溢正下二軍調整 曾豪駒：這陣子辛苦他了

中央社／ 桃園28日電
桃猿王溢正。 中央社
桃猿王溢正。 中央社

中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正近幾場先發失分偏多，今天下放二軍，總教練曾豪駒表示：「這陣子辛苦他了」，讓他下二軍調整體能和狀態，今天也新註冊投手翁瑋均

中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正本季先發、後援兩頭跑，近幾場先發出賽狀況不如預期，昨天與統一獅隊交手，僅投2.1局被敲4支安打，投出2次保送，失掉5分皆為責失分、承擔敗投，近3場先發出賽都沒有投滿5局、吞下3連敗。

曾豪駒接受媒體聯訪表示，王溢正比較辛苦，教練團也知道他的狀況一直往下掉，但因為先前先發輪值人選沒有這麼穩定，所以讓他多撐了幾場，今天把王溢正下放二軍，也希望可以讓他稍微喘息一下、調整體能和狀況。

頂替王溢正先發輪值的人選有翁瑋均、林子崴和莊昕諺，曾豪駒表示，林子崴目前控球沒有太大問題，只差在球威稍微不足，需要一點時間調整，莊昕諺狀況蠻穩定的，但有些東西需要時間累積經驗。

曾豪駒昨天受訪時透露，翁瑋均有機會9月初上到一軍，今天賽前異動，除了王溢正下二軍、賴知頎上一軍，也新註冊投手翁瑋均。

王溢正 翁瑋均 曾豪駒

延伸閱讀

中職／桃猿新洋投必贏多抵台 球的位移打者不好掌握

圖輯／樂天桃猿王溢正單局失5分下場 許峻暘上場救援

圖輯／樂天桃猿出戰統一獅 主投王溢正對上胡智為先發

中職／黃子鵬休9天後投了120球 曾豪駒：非常大的貢獻

相關新聞

U15世界盃／黃天賜好投 中華隊2連勝晉級複賽

U15世界盃棒球賽預賽第2戰，中華隊今天交手捷克，中華隊投手黃天賜中繼5.1局失1分穩守，傅鈞致單場2安，終場以7：2拿下預賽2連勝、確定提前晉級複賽，預賽最後一戰將與古巴交手。

威廉波特少棒／中華隊獲季軍 2:0勝田納西 廖芫豎完投祭13K

王牌投手廖芫豎燃燒小宇宙，在威廉波特少棒聯盟世界大賽的季軍戰中，以完投六局13K，2:0的成績，完封了美國田納西代表隊，拿下本次比賽的季軍，這也是繼2010年高雄復興國小之後的最佳成績。

「好像代表國家出來比賽」大都會台灣日彭政閔穿黃衫開球

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日今天登場，前中華職棒球星彭政閔穿著母隊中信兄弟球衣開球。大批球迷見到偶像樂開懷，彭政閔來者...

日職／吳念庭單場2安勝利打點 西武擊敗歐力士

日本職棒埼玉西武獅野手吳念庭延續好手感，今天單場2安、1打點，是勝利打點，近6場比賽5場都是雙安，西武打線發揮，終場以1...

中職／猿啦啦隊副隊長筠熹領軍 9月前進日職樂天隊主場

樂天桃猿隊啦啦隊副隊長筠熹、成員菲菲、穎樂將於9月23日前往日本職棒樂天隊主場，在樂天、日本火腿隊之戰擔任表演嘉賓，並與...

中職／獅隊推「鬆DAY」主題球衣 金孫被「鬆」成瞇瞇眼

統一獅隊在9月10、11日的台南棒球場主場賽事，與輝葉按摩椅合作推出「輝葉鬆DAY」聯名主題活動，全隊將換上特別設計的主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。