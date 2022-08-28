中職／桃猿四分之三側投賴知頎多練曲球 首度升一軍

中職樂天桃猿隊今天拉上新秀投手賴知頎，賴知頎屬於四分之三側投，進到職棒之後多練了一顆慢的曲球，接到升一軍通知家人，家人馬上買票進場支持。

中華職棒樂天桃猿隊19歲投手賴知頎，是去年選秀第5輪被選進的好手，去年加入球隊後以體能訓練為主，直到今年才開始在二軍出賽。

賴知頎目前為止二軍出賽18場都是後援，投16.2局失掉6分（5分責失分），戰績1敗、5次中繼成功，防禦率2.70。

桃猿隊總教練曾豪駒接受媒體訪問表示，二軍教練團回報，賴知頎蠻有潛力的，只是剛進到球隊經驗和技術上都還不是很純熟，經過幾個月訓練，感覺在技術、心態、比賽表現都有成長，教練團推薦賴知頎上來。

曾豪駒表示，賴知頎球速不錯、球的尾勁蠻好的，出手點比陣中側投黃子鵬高，希望把二軍好的部分帶上一軍，本來就預期8、9月會稍微觀察一下新人，但一開始會挑比數差比較大的時間點讓賴知頎登板。

賴知頎首次上一軍表示「新鮮、亢奮、很開心」，也透露上週出賽右大腿內側有點不太舒服，沒有想到這麼快可以被叫上一軍，昨天晚上跟媽媽講，媽媽一開始還以為自己在開玩笑，今天媽媽、爸爸和弟弟都有買票進場。

賴知頎直球最快球速約150公里，最拿手的變化球種是滑球，進到職棒之後，教練團建議他，現有的變化球種速度都比較快，希望他多練慢速的球種，他挑了曲球練，目前練了約2個月，但自評還沒有很純熟。

賴知頎表示，這段時間二軍磨練，已經慢慢適應職棒的感覺，學生時期出賽不頻繁，進到職棒後要維持例行的訓練和出賽，無論體能、心態上都有進步，也感謝教練團保護，不會讓他中繼連續出賽太多場。