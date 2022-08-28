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中職／桃園球場雨停卻太潮濕 獅猿戰上演罕見火烤本壘區
桃園地區下午下起大雷雨，桃園球場也積水，球迷一度擔心樂天桃猿、統一獅隊3連戰最後一戰打不成，但天氣已經好轉，工作人員忙著整理場地，甚至「火烤本壘區」，這場比賽可望順利進行。
獅、猿在3連戰前兩戰各贏1場，晚上決定誰會贏得系列賽，這場比賽結束後，猿隊也邀請重量級歌壇老將羅大佑進行壓軸表演。
羅大佑過去知名歌曲包括「之乎者也」、「鹿港小鎮」、「戀曲1990」、「皇后大道東」，被喻為台灣音樂史上最強的音樂創作人，今天首次前進桃園球場，生涯首度在棒球場表演。
桃園球場一度場地潮濕，現場蓋起大帆布，傍晚出太陽後，聯盟員工忙著整理場地，甚至拿出噴槍，用大火快速烘乾本壘區，希望原定下午5點開打、延到5點半的比賽能夠順利進行。
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