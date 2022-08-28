中職／桃園球場雨停卻太潮濕 獅猿戰上演罕見火烤本壘區

桃園地區下午下起大雷雨，桃園球場也積水，球迷一度擔心樂天桃猿、統一獅隊3連戰最後一戰打不成，但天氣已經好轉，工作人員忙著整理場地，甚至「火烤本壘區」，這場比賽可望順利進行。

獅、猿在3連戰前兩戰各贏1場，晚上決定誰會贏得系列賽，這場比賽結束後，猿隊也邀請重量級歌壇老將羅大佑進行壓軸表演。

羅大佑過去知名歌曲包括「之乎者也」、「鹿港小鎮」、「戀曲1990」、「皇后大道東」，被喻為台灣音樂史上最強的音樂創作人，今天首次前進桃園球場，生涯首度在棒球場表演。