快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林祖傑「打10次只有1.5安」 林岳平要求戰術確實

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
桃園球場下午一度傾盆大雨，不過天氣狀況已經好轉，獅、猿3連戰最後一戰目前按照計畫進行。記者藍宗標／攝影
桃園球場下午一度傾盆大雨，不過天氣狀況已經好轉，獅、猿3連戰最後一戰目前按照計畫進行。記者藍宗標／攝影

統一獅隊昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，兩隊在3連戰前兩戰扯平，今天將繼續在桃園球場交手；獅隊游擊手林祖傑昨天連續3次執行犧牲觸擊，讓隊友發動攻勢，總教練林岳平說：「這樣就可以了。」

林祖傑本季出賽25場，合計57個打數只有8支安打，包括1支二壘打，打擊率1成40，昨天對猿隊之戰4個打席有3次犧牲觸擊、1次保送，3、7局上兩次短打讓球隊串聯攻勢，攻下8分成為贏球主因。

林岳平表示，本來以為林祖傑打擊再怎麼不理想，至少要有兩成出頭，沒想到現在才1成多，選球要更好才行。

林祖傑擔任9棒，林岳平希望他能有效串聯1棒，但安打效率不佳，形容「打10次只有1.5支安打」；林岳平表示，林祖傑應也知道，打擊不好時 ，執行戰術就要確實一點，否則換人時間更快。

林岳平說：「儘管打不出安打，只要確實推進壘上跑者，這樣就可以，而且打10次至少也要上壘1次，不管安打或是透過選球，任何方式都好。」

桃園球場下午傾盆大雨，場地變得完全潮濕，球場工作人員等到天氣好轉，忙著整理場地，獅、猿3連戰最後一戰目前按照計畫進行。

林岳平 林祖傑

延伸閱讀

中職／生猛大哥！胡智為已扛破120局 撐起獅隊輪值大梁

中職／胡智為首局亂流應能避免 餅總：游擊該處理起來

中職／羅昂又有狀況餅總很苦惱 新洋砲29日抵台

中職／ 「除非他們自己出包」 餅總坦言猿隊戰力難抗衡

相關新聞

中職／林祖傑「打10次只有1.5安」 林岳平要求戰術確實

統一獅隊昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，兩隊在3連戰前兩戰扯平，今天將繼續在桃園球場交手；獅隊游擊手林祖傑昨天連續3次執行犧...

威廉波特少棒／0:1惜敗加勒比海隊 中華隊明爭季軍

艷陽高照，就像熱情的台灣再度降臨威廉波特少棒聯盟世界大賽volunteer stadium ，中華少棒代表隊於美東時間27日中午12點30分出戰加勒比海代表隊──庫拉索爭取國際組冠軍寶座，中華隊先發投

中職／桃猿新洋投必贏多抵台 球的位移打者不好掌握

中職樂天桃猿隊洋投必贏多抵台、目前居家檢疫，總教練曾豪駒評價，雖不屬於三振型投手，但球的位移打者不好掌握，出關後會先分流...

U15世界盃／張耀允對地主墨西哥先發好投 中華隊搶首勝

U15世界盃棒球賽昨天在墨西哥開打，台灣代表隊今天首戰與地主墨西哥交手，張耀允先發5局失1分、好投壓制，中華隊一度落後，...

中職／曾仁和再傷變「藥燉土虱」 陳冠宇代班先發

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和繼強襲球、腰閃到後，再因小拇指傷勢下二軍，今天的表訂先發交給左投陳冠宇代班，總教練曾豪駒肯定，以...

中職／終於贏了 胡智為終結獅對猿8連敗

7月8日胡智為登板的一戰，開啟了統一獅隊面對樂天桃猿隊的8連敗，昨天也由他來終結這段悲情之旅，以7局僅失2分好投，率領獅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。