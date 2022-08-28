中職／林祖傑「打10次只有1.5安」 林岳平要求戰術確實

統一獅隊昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，兩隊在3連戰前兩戰扯平，今天將繼續在桃園球場交手；獅隊游擊手林祖傑昨天連續3次執行犧牲觸擊，讓隊友發動攻勢，總教練林岳平說：「這樣就可以了。」

林祖傑本季出賽25場，合計57個打數只有8支安打，包括1支二壘打，打擊率1成40，昨天對猿隊之戰4個打席有3次犧牲觸擊、1次保送，3、7局上兩次短打讓球隊串聯攻勢，攻下8分成為贏球主因。

林岳平表示，本來以為林祖傑打擊再怎麼不理想，至少要有兩成出頭，沒想到現在才1成多，選球要更好才行。

林祖傑擔任9棒，林岳平希望他能有效串聯1棒，但安打效率不佳，形容「打10次只有1.5支安打」；林岳平表示，林祖傑應也知道，打擊不好時 ，執行戰術就要確實一點，否則換人時間更快。

林岳平說：「儘管打不出安打，只要確實推進壘上跑者，這樣就可以，而且打10次至少也要上壘1次，不管安打或是透過選球，任何方式都好。」

桃園球場下午傾盆大雨，場地變得完全潮濕，球場工作人員等到天氣好轉，忙著整理場地，獅、猿3連戰最後一戰目前按照計畫進行。