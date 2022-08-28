聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林祖傑「打10次只有1.5安」 林岳平要求戰術確實
統一獅隊昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，兩隊在3連戰前兩戰扯平，今天將繼續在桃園球場交手；獅隊游擊手林祖傑昨天連續3次執行犧牲觸擊，讓隊友發動攻勢，總教練林岳平說：「這樣就可以了。」
林祖傑本季出賽25場，合計57個打數只有8支安打，包括1支二壘打，打擊率1成40，昨天對猿隊之戰4個打席有3次犧牲觸擊、1次保送，3、7局上兩次短打讓球隊串聯攻勢，攻下8分成為贏球主因。
林岳平表示，本來以為林祖傑打擊再怎麼不理想，至少要有兩成出頭，沒想到現在才1成多，選球要更好才行。
林祖傑擔任9棒，林岳平希望他能有效串聯1棒，但安打效率不佳，形容「打10次只有1.5支安打」；林岳平表示，林祖傑應也知道，打擊不好時 ，執行戰術就要確實一點，否則換人時間更快。
林岳平說：「儘管打不出安打，只要確實推進壘上跑者，這樣就可以，而且打10次至少也要上壘1次，不管安打或是透過選球，任何方式都好。」
桃園球場下午傾盆大雨，場地變得完全潮濕，球場工作人員等到天氣好轉，忙著整理場地，獅、猿3連戰最後一戰目前按照計畫進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言