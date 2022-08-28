U15世界盃／張耀允對地主墨西哥先發好投 中華隊搶首勝
U15世界盃棒球賽昨天在墨西哥開打，台灣代表隊今天首戰與地主墨西哥交手，張耀允先發5局失1分、好投壓制，中華隊一度落後，4局追回2分翻轉戰局，比賽5局因雨裁定台灣2比1拿下首勝。
U15世界盃棒球賽此次由桃園市取得組訓權，由總教練曾偉誠領軍，球隊於23日出發，比賽在墨西哥當地時間26日開打，此次共13支球隊預賽分3組舉行，台灣與墨西哥、古巴、捷克同在A組，B組有巴拿馬、日本、哥倫比亞和法國，C組有美國、南非、委內瑞拉、波多黎各和關島。
中華隊今天與墨西哥隊交手，派出投手張耀允先發，張耀允1局1人出局後投出四壞保送，但及時回穩、沒有失分，2局2人出局後接連被敲2支安打失掉1分。
中華隊2局、3局雖然都有上壘，但沒能拿下分數，4局1人出局後傅鈞致選到四壞保送，王興楷適時安打，再靠著墨西哥隊失誤、暴投一口氣攻下2分、翻轉戰局。
比賽5局上打完因雨裁定台灣隊拿下勝利；台灣隊投手張耀允今天投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，好投壓制是球隊搶勝功臣之一。
中華隊首勝開張，明天將與捷克交手，墨西哥隊昨天不敵古巴隊、今天再輸球吞下2連敗，古巴隊今天擊敗捷克隊、拿下2連勝。
U15世界盃棒球賽台灣勝墨西哥 盼打擊漸入佳境
U15世界盃棒球賽台灣代表隊今天首戰與地主墨西哥隊交手，台灣隊靠著張耀允先發5局好投、王興楷關鍵安打以2比1拿勝，下一戰與捷克交手，總教練曾偉誠盼打擊手感能漸入佳境。
U15世界盃棒球賽昨天在墨西哥開打，台灣隊首日沒有賽程，今天與地主墨西哥隊交手，台灣隊一度1分落後，4局1人出局後傅鈞致選到四壞保送，王興楷適時安打，再靠著墨西哥隊失誤、暴投一口氣攻下2分、翻轉戰局。
台灣隊先發投手張耀允今天投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，好投壓制是球隊搶勝功臣之一。
台灣隊總教練曾偉誠稱讚先發投手張耀允表現可圈可點，把失分壓在教練團控制範圍內，今天丟得比較好的球種是滑球、頻頻讓墨西哥隊打者揮空，或者打成不營養的滾地球，被打到的2支安打是失投球，整體而言壓制性讓教練團很滿意。
台灣隊今天團隊也僅敲出2支安打，4局靠著對方投手暴投跑回致勝分，曾偉誠表示，王興楷的安打很關鍵、帶動球隊氣勢，比賽後來5局上打完因雨裁定，更顯得那1分得來不易。
台灣隊預計明天要跟捷克隊交手，曾偉誠表示，現階段球隊氣氛很好，希望打擊手感可以漸入佳境。
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