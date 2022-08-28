威廉波特少棒／0:1惜敗加勒比海隊 中華隊明爭季軍

艷陽高照，就像熱情的台灣再度降臨威廉波特少棒聯盟世界大賽volunteer stadium ，中華少棒代表隊於美東時間27日中午12點30分出戰加勒比海代表隊──庫拉索爭取國際組冠軍寶座，中華隊先發投手李芳模完投五局送出九次三振，失掉一分非自責分，終場就以0:1敗給庫拉索，將於明天美東時間上午10點進行季軍戰。

中華隊保持穩定的投守戰力，控制戰局，先發投手李芳模局局送出三振，可惜第三局下半中華隊守備突然陷入亂流，一次守備失誤再一次投手暴投，讓庫拉索進佔三壘得分大門，李芳模一顆偏低變化球遭打穿二壘形成安打，掉了這致命的一分，成為了勝負關鍵。

中華隊先發投手李芳模今天表現優異，完投全場送出九次三振。 特約記者廖華傑／攝影

中華隊打擊部分遲遲無法展開手腳，幸運之神沒有眷顧，一局上三壘有人，庫拉索暴投球竟被主審無意的擋下來，讓庫拉索沒有丟分，四局上沈立宸擊出非常深遠靠近邊線的飛球也被庫拉索左外野手接殺出局，六局上王元甫中外野高飛球竟也在全壘打牆前一步遭到接殺，讓看台上的應援團直呼不可思議，似乎也註定了本場賽事的勝負。

中華隊今天敗給庫拉索後，將於明天上午10點進行季軍戰，對手將會是美西與田納西的勝隊。

威廉波特少棒賽國際組冠軍戰，中華隊以0:1敗給加勒比海代表隊。 特約記者廖華傑／攝影

【中央社洛杉磯27日專電】

台北市福林國小今天在威廉波特少棒賽奮戰到底，最終局王元甫敲出中外野深遠飛球，眼看要形成追平比數的全壘打，但對方外野手靠在牆上攔截這球，以0比1落敗。

這場比賽是第75屆LLB世界少棒錦標賽的國際組決賽，福林少棒與（Curacao）爭奪世界冠軍賽的門票，雙方纏鬥到最後一刻，庫拉索小將三度展現守備功夫，化解台灣隊攻勢，驚險晉級決賽。

福林少棒這次出征美國，頗有爭冠氣勢，一路擊敗義大利隊、巴拿馬隊與墨西哥隊，今天在國際組冠軍賽欠缺臨門一腳，無緣挺進決賽。台灣隊明天將與美國組落敗的隊伍打季軍戰，爭第三名。

今天這戰6局上，福林少棒0比1落後，最後反攻機會，4棒打者王元甫在1人出局之後，一棒把球送向中外野，又高又遠，眼看就要飛越大牆並幫助台灣隊追平比數。

但此時庫拉索隊外野手瑞可（Davey-Jay Rijke）鎖定這個飛球，一路向後退到牆前紅土區，跳起來把球攔截下來，接殺出局，隊友激動上前抱住瑞可慶祝。這是庫拉索這場比賽第3次靠守備瓦解台灣隊攻勢。

4局上福林少棒進攻，退役職棒球星沈鈺傑之子沈立宸率先打擊，敲出左外野邊線附近的強勁飛球，左外野手葛迪利亞（Jaythan Cordilia）飛身接殺這球，整個人撲倒在地，沒收了台灣隊這支二壘安打以上的長打攻勢。

台灣隊在第1局就有得分機會，當時攻占二、三壘情勢大好，5棒李芳模把球打得強勁，但二壘手普羅西亞（Alexander Provacia）大步橫移把球攔下來，即時把球傳到一壘，摧毀台灣隊率先得分的契機。

台灣隊這場攻勢不少，5局上甚至單局3支安打攻占滿壘，但欠缺適時一擊，整場分數掛零，遭到對方兩任投手聯手完封。台灣隊投手李芳模表現同樣精采，投5局送出高達9次三振，只被敲出3支安打，但球運不佳吞敗。

庫拉索面對李芳模的壓制，3局下普羅西亞率先打擊，突然使用觸擊短打，不僅形成內野安打，還趁傳球失誤站上二壘；李芳模穩住陣腳，連飆2個三振，但遭路易沙（Jaydion Louisa）滾地球打在空檔，穿越一、二壘手形成安打，失掉全場唯一分數。

庫拉索教練瑞普（Ringemar Raap）賽後對媒體表示：「我們整年都在苦練防守。今天你所看到的對我們來說一點都不意外。我們相信這些球員，知道他們可以做得到。」