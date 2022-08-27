快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／生猛大哥！胡智為已扛破120局 撐起獅隊輪值大梁

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊投手胡智為。記者許正宏／攝影
統一獅隊投手胡智為。記者許正宏／攝影

胡智為成為撐起統一獅隊先發輪值的主鋼梁，今天先發7局僅失2分，拿下本季第9勝，已為獅隊吃下達到投手進榜門檻的120.2局，總教練林岳平也說：「幾勝是他個人（數據），但起碼每周都能給我安定的局數。」

獅隊今天在桃園球場以8：4擊敗樂天桃猿隊，這是獅隊繼6月26日後再嘗對猿隊贏球的滋味，胡智為以7局好投奪下單場MVP，本季已為球隊貢獻9勝、120.2局，在獅隊輪值同樣受到傷兵重創同時，他未錯過任何一場先發強悍投到現在。

林岳平表示，「以目前球隊狀況，他是撐起我先發大梁的人，幾勝是他個人，但起碼每周都給我安定的局數，球隊現在也需要他成為本土一號的角色。」

胡智為則說，盡量拉長局數就是先發投手該做到的工作，「作為先發投手，盡量把局數拉長，對牛棚投手也是緩衝，明天有更多新鮮的手臂可以比賽。」

獅隊從上半季尾聲戰況走向崩盤，對猿隊的頹勢更是明顯，今天終於拿下久違的對戰勝場，胡智為說不是他自己一個人的功勞，球隊攻擊、守備都走向好的方向。

獅隊此役攻下8分，潘傑楷貢獻全隊最多的3分打點，包括7局的兩分砲，8月至今以3成97打擊率敲25支安打（聯盟第1）、8分打點（聯盟第2）、2轟（聯盟第2），有機會挑戰生涯首座單月MVP。

統一獅隊潘傑楷第7局敲出兩分砲。記者許正宏／攝影
統一獅隊潘傑楷第7局敲出兩分砲。記者許正宏／攝影

胡智為 林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／胡智為首局亂流應能避免 餅總：游擊該處理起來

圖輯／樂天桃猿以4比8敗給統一獅隊 胡智為獲單場MVP

中職／終究要靠大哥！胡智為7局好投 獅隊久違碾碎桃猿

圖輯／樂天桃猿出戰統一獅 主投王溢正對上胡智為先發

相關新聞

中職／林祖傑「打10次只有1.5安」 林岳平要求戰術確實

統一獅隊昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，兩隊在3連戰前兩戰扯平，今天將繼續在桃園球場交手；獅隊游擊手林祖傑昨天連續3次執行犧...

威廉波特少棒／0:1惜敗加勒比海隊 中華隊明爭季軍

艷陽高照，就像熱情的台灣再度降臨威廉波特少棒聯盟世界大賽volunteer stadium ，中華少棒代表隊於美東時間27日中午12點30分出戰加勒比海代表隊──庫拉索爭取國際組冠軍寶座，中華隊先發投

中職／獅猿戰罕見火烤本壘區 等待羅大佑壓軸戲碼上演

桃園地區下午下起大雷雨，桃園球場也積水，球迷一度擔心樂天桃猿、統一獅隊3連戰最後一戰打不成，但天氣已經好轉，工作人員忙著...

中職／桃猿新洋投必贏多抵台 球的位移打者不好掌握

中職樂天桃猿隊洋投必贏多抵台、目前居家檢疫，總教練曾豪駒評價，雖不屬於三振型投手，但球的位移打者不好掌握，出關後會先分流...

U15世界盃／張耀允對地主墨西哥先發好投 中華隊搶首勝

U15世界盃棒球賽昨天在墨西哥開打，台灣代表隊今天首戰與地主墨西哥交手，張耀允先發5局失1分、好投壓制，中華隊一度落後，...

中職／曾仁和再傷變「藥燉土虱」 陳冠宇代班先發

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和繼強襲球、腰閃到後，再因小拇指傷勢下二軍，今天的表訂先發交給左投陳冠宇代班，總教練曾豪駒肯定，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。