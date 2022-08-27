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中職／生猛大哥！胡智為已扛破120局 撐起獅隊輪值大梁
胡智為成為撐起統一獅隊先發輪值的主鋼梁，今天先發7局僅失2分，拿下本季第9勝，已為獅隊吃下達到投手進榜門檻的120.2局，總教練林岳平也說：「幾勝是他個人（數據），但起碼每周都能給我安定的局數。」
獅隊今天在桃園球場以8：4擊敗樂天桃猿隊，這是獅隊繼6月26日後再嘗對猿隊贏球的滋味，胡智為以7局好投奪下單場MVP，本季已為球隊貢獻9勝、120.2局，在獅隊輪值同樣受到傷兵重創同時，他未錯過任何一場先發強悍投到現在。
林岳平表示，「以目前球隊狀況，他是撐起我先發大梁的人，幾勝是他個人，但起碼每周都給我安定的局數，球隊現在也需要他成為本土一號的角色。」
胡智為則說，盡量拉長局數就是先發投手該做到的工作，「作為先發投手，盡量把局數拉長，對牛棚投手也是緩衝，明天有更多新鮮的手臂可以比賽。」
獅隊從上半季尾聲戰況走向崩盤，對猿隊的頹勢更是明顯，今天終於拿下久違的對戰勝場，胡智為說不是他自己一個人的功勞，球隊攻擊、守備都走向好的方向。
獅隊此役攻下8分，潘傑楷貢獻全隊最多的3分打點，包括7局的兩分砲，8月至今以3成97打擊率敲25支安打（聯盟第1）、8分打點（聯盟第2）、2轟（聯盟第2），有機會挑戰生涯首座單月MVP。
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