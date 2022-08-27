中職／胡智為首局亂流應能避免 餅總：游擊該處理起來

統一獅隊今天以8：4擊敗樂天桃猿隊，中止對戰8連敗，胡智為以7局僅失2分好投奪下第9勝，在首局挨了兩分砲之後壓制猿隊打線，總教練林岳平對此也提到廖健富打向游擊的那一球，應有機會處理起來，「如果是林祖傑，應該是不難。」獅隊錯過第3個出局數，這球變成安打，進一步導致兩分砲的出現。

獅隊此役開局處於劣勢，胡智為第一局在兩出局後，廖健富打向游擊方向，林祖傑未能攔下來，紀錄上是安打，隨後就付出代價，林泓育炸裂兩分砲。

林岳平對此直言，「我會認為游擊那顆有機會要處理起來，紀錄上是安打，如果是林祖傑應該是不難，那球沒處理起來，下一棒是全壘打。」他也提到，林靖凱同樣也在首局發生接球失誤，都是獅隊近期比賽內容呈現的缺陷。

胡智為對此則認為，「這兩個（林祖傑、林靖凱）要失誤也是很難，不會把它放在心上，還是要把自己該做的做好，他們在打擊上也表現得很好，林祖傑有三次犧牲短打，林靖凱也有一分打點的安打，沒什麼好去回想失誤不失誤。」

獅隊從7月8日起對猿隊的8場比賽全敗，今天終於贏球賽後，林岳平也知道：「是中止8連敗吧？」他認為此役贏球關鍵，還是在於猿隊給的機會，包括滿壘時的保送讓獅隊擠回追平。