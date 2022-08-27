中職／終究要靠大哥！胡智為7局好投 獅隊久違碾碎桃猿

統一獅隊從7月起屢戰屢敗的關卡，今天靠兩位「胡大哥」出馬來擺平，胡智為先發7局被敲5安打，僅因林泓育的兩分砲掉分，胡金龍則在第3局掃出超前安打，潘傑楷7局的兩分砲錦上添花，幫助獅隊終場以8：4擊敗猿隊。

獅隊前一次擊敗猿隊，已經是6月26日的事，接下來從7月8日的交手起算，已經吞下對戰8連敗，直到今天終於再次宰殺猿隊。

胡智為在首局就挨了林泓育的兩分砲，但獅隊打線在第3局帶給王溢正麻煩，江亮緯、林岱安連兩支安打開局後，王溢正再投出觸身球釀成滿壘局面，林靖凱安打、潘傑楷保送各帶1分打點先扳平，胡金龍掃出超前安打挹注2分，也一棒打退了王溢正。

獅隊最終在第3局打了整整一輪，靠4安打、2次四死球保送攻下5分大局，王溢正以2.1局失5分作收，連續3場先發都投不滿5局。

兩隊比分在5：2凍結許久，獅隊第7局再添3分，包括潘傑楷的兩分砲，成為底定獅隊勝果的一擊，也助胡智為的本季第9勝穩穩入袋。