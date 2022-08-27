快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

中職／終究要靠大哥！胡智為7局好投 獅隊久違碾碎桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊胡智為先發7局，僅因林泓育的兩分砲掉分，拿下本季第9勝。記者許正宏／攝影
統一獅隊胡智為先發7局，僅因林泓育的兩分砲掉分，拿下本季第9勝。記者許正宏／攝影

統一獅隊從7月起屢戰屢敗的關卡，今天靠兩位「胡大哥」出馬來擺平，胡智為先發7局被敲5安打，僅因林泓育的兩分砲掉分，胡金龍則在第3局掃出超前安打，潘傑楷7局的兩分砲錦上添花，幫助獅隊終場以8：4擊敗猿隊。

獅隊前一次擊敗猿隊，已經是6月26日的事，接下來從7月8日的交手起算，已經吞下對戰8連敗，直到今天終於再次宰殺猿隊。

胡智為在首局就挨了林泓育的兩分砲，但獅隊打線在第3局帶給王溢正麻煩，江亮緯、林岱安連兩支安打開局後，王溢正再投出觸身球釀成滿壘局面，林靖凱安打、潘傑楷保送各帶1分打點先扳平，胡金龍掃出超前安打挹注2分，也一棒打退了王溢正。

獅隊最終在第3局打了整整一輪，靠4安打、2次四死球保送攻下5分大局，王溢正以2.1局失5分作收，連續3場先發都投不滿5局。

兩隊比分在5：2凍結許久，獅隊第7局再添3分，包括潘傑楷的兩分砲，成為底定獅隊勝果的一擊，也助胡智為的本季第9勝穩穩入袋。

王溢正 胡智為 胡金龍 統一獅 潘傑楷

延伸閱讀

圖輯／樂天桃猿王溢正單局失5分下場 許峻暘上場救援

圖輯／樂天桃猿出戰統一獅 主投王溢正對上胡智為先發

中職／最強危機管理獅 胡智為投出獅隊的奇蹟勝場

中職／胡智為7.2局失2分奪勝 餅總：有很好嗎？

相關新聞

中職／林祖傑「打10次只有1.5安」 林岳平要求戰術確實

統一獅隊昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，兩隊在3連戰前兩戰扯平，今天將繼續在桃園球場交手；獅隊游擊手林祖傑昨天連續3次執行犧...

威廉波特少棒／0:1惜敗加勒比海隊 中華隊明爭季軍

艷陽高照，就像熱情的台灣再度降臨威廉波特少棒聯盟世界大賽volunteer stadium ，中華少棒代表隊於美東時間27日中午12點30分出戰加勒比海代表隊──庫拉索爭取國際組冠軍寶座，中華隊先發投

中職／獅猿戰罕見火烤本壘區 等待羅大佑壓軸戲碼上演

桃園地區下午下起大雷雨，桃園球場也積水，球迷一度擔心樂天桃猿、統一獅隊3連戰最後一戰打不成，但天氣已經好轉，工作人員忙著...

中職／桃猿新洋投必贏多抵台 球的位移打者不好掌握

中職樂天桃猿隊洋投必贏多抵台、目前居家檢疫，總教練曾豪駒評價，雖不屬於三振型投手，但球的位移打者不好掌握，出關後會先分流...

U15世界盃／張耀允對地主墨西哥先發好投 中華隊搶首勝

U15世界盃棒球賽昨天在墨西哥開打，台灣代表隊今天首戰與地主墨西哥交手，張耀允先發5局失1分、好投壓制，中華隊一度落後，...

中職／曾仁和再傷變「藥燉土虱」 陳冠宇代班先發

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和繼強襲球、腰閃到後，再因小拇指傷勢下二軍，今天的表訂先發交給左投陳冠宇代班，總教練曾豪駒肯定，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。