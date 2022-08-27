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中職／德保拉500K達陣史上第二快 周思齊一棒賞他勝投

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
周思齊。 CPBL提供
周思齊。 CPBL提供

中信兄弟隊超強洋投德保拉的中職500次三振里程碑達陣之夜，耐心等到勝投來敲門，此役先發8.1局失3分，兄弟在第7局靠周思齊在滿壘時敲出二壘打逆轉戰局，終場以6：3擊敗味全龍隊。

德保拉第4局面對吉力吉撈．鞏冠飆K，完成在中職的第500K，以470.2局、1910打席完成速度史上第二快，僅次於凱撒的382.1局、1525打席。

德保拉是此役先失分的一方，首局就因龍隊的3支安打串聯丟掉2分，第5局張祐銘的安打再添分數，龍隊一度取得3：0領先。

德保拉。 中信兄弟提供
德保拉。 中信兄弟提供

龍隊先發投手郭郁政5局下掉分，最終先發5局、共用75球，被敲4安打、失2分（責失1分），帶著3：2領先退場，卻等不到勝投。

戰局在第7局翻盤，王玉譜登板把關1分領先，福來喜、王威晨都敲安打，再因保送形成滿壘，周思齊的二壘打一棒掃回兩分打點，右外野手董秉軒的失誤再奉送1分，陳子豪補上另一支二壘打，擴大為6：3領先。

德保拉先發8.1局被敲8安打、失3分，雖在比賽前段就失血，但撐到周思齊的逆轉安打，也讓他從敗投變勝場，本季第9勝入袋。

德保拉 周思齊 中信兄弟 味全龍

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