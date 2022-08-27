社區學生棒球賽U10組 NBA港湖、龜山爭冠

全國社區學生棒球大賽，NBA港湖U12組賽事無緣冠軍戰，U10組替學長出氣，4強擊敗中大紅襪TB10、前進冠軍戰，明天將與傳統棒球勁旅桃園龜山國小爭冠。

由教育部體育署指導，台灣世界少棒聯盟協會主辦的「全國社區學生棒球大賽」U10組賽事，來自台北市內湖區的NBA港湖21日8強以5比0擊敗藍色閃電，今天4強與中大紅襪TB10交手。

NBA港湖團隊敲出7支安打、選到10次保送，先發加上替補總計11人上場「全員上壘」，開路先鋒蔡禺澄單場雙安，左投陳品赫先發2局失1分，以16比1提前結束比賽。

NBA港湖這次無論U12組還是U10組都來勢洶洶，U12組4強賽輸給三峽社區少棒，無緣冠軍賽，U10組替學長報仇、順利晉級冠軍戰。

龜山國小與新竹竹風少年4強賽交手更是熱鬧，雙方球員、應援團加起來近百人，整場比賽張力十足，5局結束時社區球隊竹風少年以1比3落後，第6局龜山靠著邱治愷、游騰皓、胡諺鈞、林聖凱接連敲安、攻下5分，終場8比1搶下另一張冠軍戰門票。

NBA港湖和桃園龜山將於明天中午12時在台中東海大學棒球場打冠軍戰，中大紅襪與新竹竹風少年則於早上8時打季軍戰。