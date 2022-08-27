日職／吳念庭雙安有長打 西武被歐力士宮城大彌完封

日本職業棒球埼玉西武獅隊野手吳念庭今天維持好手感，對戰歐力士單場2安、有1支二壘打，近7場出賽有6場敲安打；歐力士先發投手宮城大彌以無四死球完封勝、率隊以6比0拿勝。

吳念庭先發打9棒、守三壘，3局壘上有人時敲出左外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢、沒跑回分數。

吳念庭6局率先敲出左外野方向二壘打，但隊友也沒能延續攻勢；8局敲出二壘方向滾地球出局，單場3打數敲出2支安打，賽後打擊率2成35。

宮城大彌展現壓制力，總計用118球投9局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、無四死球，完封西武。

歐力士猛牛隊1局靠宗佑磨2分砲先馳得點，5局再靠接連安打、野手選擇跑回分數，吉田正尚二壘打，一棒2分幫球隊拉開領先差距，6局再靠福田周平三壘打送回團隊第6分，拿下比賽勝利。