快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

中職／羅昂又有狀況餅總很苦惱 新洋砲29日抵台

中央社／ 桃園27日電
中職統一獅隊洋投羅昂因傷缺陣2個多月，昨天原訂二軍出賽又因身體狀況沒能如期，讓餅總很苦惱。 聯合報系資料照
中職統一獅隊洋投羅昂因傷缺陣2個多月，昨天原訂二軍出賽又因身體狀況沒能如期，讓餅總很苦惱。 聯合報系資料照

中職統一獅隊洋投羅昂因傷缺陣2個多月，昨天原訂二軍出賽又因身體狀況沒能如期，總教練林岳平直言：「只能說很苦惱」，至於新洋砲羅沙里歐預計29日到台灣、解隔離後直接投入比賽。

中華職棒統一獅隊洋投羅昂前一次一軍出賽是6月17日，賽後左腳足底不適腫脹，因傷缺陣2個多月，昨天本來要在二軍投復健賽，總教練林岳平表示，二軍回報羅昂身體有些小毛病，不是舊傷、看起來需要點時間。

林岳平表示，羅昂準備還不是很齊全，投球狀況也沒有到位，二軍復健賽時間往後延，「我只能說很苦惱」；羅昂本季一軍出賽8場先發，戰績6勝、沒有敗績，出賽防禦率1.70。

獅隊找來新洋砲羅沙里歐（暫譯）（RainelRosario）本季持續在墨西哥聯盟出賽，預計29日抵台，林岳平表示，打者調整比較快，預計完成隔離檢疫後就會讓他直接在二軍出賽調整。

本季傷兵不斷、又陸續有球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），林岳平苦笑，主力外野手林安可、蘇智傑受傷回來後，感覺有點小落差，也可能是球隊比較急著需要他們，沒有讓他們在二軍完整出賽就上來，加上整季受傷、確診人員接二連三沒有斷過，一、二軍人員調動很吃緊，一直沒能用最好的陣容比賽。

林岳平 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／ 「除非他們自己出包」 餅總坦言猿隊戰力難抗衡

中職／衝撞事件後蔡鎮宇來說歹勢 餅總不在意「我比他還兇」

中職／林靖凱驚天漏球因燈光 餅總期望他重整再加把勁

中職／對黃子鵬好苦手 獅隊祭出「打虎陣容」

相關新聞

中職／林祖傑「打10次只有1.5安」 林岳平要求戰術確實

統一獅隊昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，兩隊在3連戰前兩戰扯平，今天將繼續在桃園球場交手；獅隊游擊手林祖傑昨天連續3次執行犧...

威廉波特少棒／0:1惜敗加勒比海隊 中華隊明爭季軍

艷陽高照，就像熱情的台灣再度降臨威廉波特少棒聯盟世界大賽volunteer stadium ，中華少棒代表隊於美東時間27日中午12點30分出戰加勒比海代表隊──庫拉索爭取國際組冠軍寶座，中華隊先發投

中職／獅猿戰罕見火烤本壘區 等待羅大佑壓軸戲碼上演

桃園地區下午下起大雷雨，桃園球場也積水，球迷一度擔心樂天桃猿、統一獅隊3連戰最後一戰打不成，但天氣已經好轉，工作人員忙著...

中職／桃猿新洋投必贏多抵台 球的位移打者不好掌握

中職樂天桃猿隊洋投必贏多抵台、目前居家檢疫，總教練曾豪駒評價，雖不屬於三振型投手，但球的位移打者不好掌握，出關後會先分流...

U15世界盃／張耀允對地主墨西哥先發好投 中華隊搶首勝

U15世界盃棒球賽昨天在墨西哥開打，台灣代表隊今天首戰與地主墨西哥交手，張耀允先發5局失1分、好投壓制，中華隊一度落後，...

中職／曾仁和再傷變「藥燉土虱」 陳冠宇代班先發

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和繼強襲球、腰閃到後，再因小拇指傷勢下二軍，今天的表訂先發交給左投陳冠宇代班，總教練曾豪駒肯定，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。