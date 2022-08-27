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中職／ 「除非他們自己出包」 餅總坦言猿隊戰力難抗衡

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊對桃猿苦吞8連敗，總教練林岳平坦言，以兩隊目前戰力來說，除非猿隊自己出包，否則難以與他們抗衡。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影
統一獅隊對桃猿苦吞8連敗，總教練林岳平坦言，以兩隊目前戰力來說，除非猿隊自己出包，否則難以與他們抗衡。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影

統一獅隊近期對樂天桃猿隊吞下8連敗，怎麼打都打不贏，總教練林岳平坦言，以兩隊目前戰力來說，除非猿隊自己出包，否則難以與他們抗衡。

獅隊原本在上半季爭霸情勢上還能緊咬猿隊，卻在尾聲開始崩盤走遠，頹勢延續到下半季，已經吞下對戰8連敗，眼下情勢要挑戰下半季冠軍難度極高，務實做法是搶進年度前3、爭取季後賽門票。

談到對戰猿隊的劣勢，林岳平認為猿隊現在先發輪值穩定，又是得分效率高的球隊，「有失誤、有保送後，他們掌握度很高。」而輪到獅隊的有攻勢時，「他們用三振化解，差別在這裡。」林岳平坦言，「戰力上要抗衡很難，除非他們自己出包」。

其實獅隊今年戰力拼圖一直處於湊不齊的狀態，季前就爆發連串傷兵，接著還有確診潮，相比對戰猿隊的劣勢，林岳平直言：「比較苦惱的還是戰力缺損，一直無法用最好的陣容持續比賽，就會一兩個（傷兵或確診）持續在那邊循環，很難湊出陣容投打守都穩定的狀態。」

獅隊的外援也有隱憂，持續等待傷癒的羅昂，原本預計在昨天二軍登板卻未投，林岳平透露：「身體上有些小毛病，昨天沒辦法出賽，需要一點時間微調，投球狀況沒有那麼到位。」

獅隊原本的計畫是羅昂昨天投完二軍後，下周升上一軍，但昨天投不了，計畫就要重新調整；新洋砲「羅薩2.0」則預計在下周一抵台，隔離3天後就會投入練球，屆時再看安排到一軍或二軍出賽。

林岳平 樂天桃猿 統一獅

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