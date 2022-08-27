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中職／衝撞事件後蔡鎮宇來說歹勢 餅總不在意「我比他還兇」
樂天桃猿隊蔡鎮宇解除球監後，今天才有機會在賽前「堵」到統一獅隊總教練林岳平，特地上前向他表達歉意，餅總要他不要放在心上，更是直言自己比他還凶、不雅行為比他多，「我要被討論的比他多啦！」
猿、獅隊在7月8日的交手爆發衝突，當時掛名隨隊球員的蔡鎮宇，一溜煙衝上投手丘撂倒劉予承，遭到禁賽10場，蔡鎮宇雖在8月中旬就解禁，但先前一直沒有機會在賽前碰到林岳平，直到今天才在賽前找到機會。
林岳平表示，「他過來和我打招呼，我叫他不要care，球場上的事就留在球場，這沒有什麼，要衝撞、要罵、要幹嘛都是正常的事，不會因為這樣對他有不好的印象。」
林岳平直言，「我比他凶，我也在場上做了很多不雅行為，打棒球在球場上要做什麼行為，就勇敢去做，做了就勇敢面對，他不用愧疚，棒球路還要走，如果內疚會限制他的成長，我們兩隊之前有衝突，但那是球場上的事，在球場已經結束了。」
餅總認為選手表現出想贏的野性、對棒球的熱情，不是壞事，「既然行為被討論，虛心接受就好，我要被討論的比他多啦！」
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