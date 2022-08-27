中職／林靖凱驚天漏球因燈光 餅總期望他重整再加把勁

統一獅隊金手套二壘手林靖凱昨天發生驚天失誤，直接導致球隊輸掉比賽，總教練林岳平今天透露，林靖凱漏接這球，據他自己說法是因球進到燈光裡，餅總坦言這球或許更專注一點可以補救，但過了就過了，期望他昨天miss掉的，能在今天加把勁補回來。

獅隊昨天以1：3輸給猿隊，第7局林靖凱面對看似已經掌握的平凡飛球，卻讓球從手套擦邊過，這一漏讓猿隊跑回超前的兩分，形成戰線分水嶺，金手套級二壘手在簡單的play上發生如此巨大的失誤，成為昨役的熱議焦點。

林岳平今天受訪表示，「他是講球有點進到燈光裡，我不曉得，那個角度只有他知道。」對於林靖凱的說法，餅總說當然接受，但也不諱言「應該說，也許他認為燈光遮到，但是不是在當下再更專注一點，因為那個球其實沒有很高。」

林靖凱今天擔任二壘手、第二棒繼續先發出賽，林岳平期望他能重整好心情，「昨天因為這樣最後輸球，但過了昨天就重整，希望他可以把昨天miss掉的，今天看可不可以在這個時間點加把勁，幫球隊把這一場搶下來。」