中職／真的變「藥燉土虱」了 曾仁和指傷、先發暫交陳冠宇

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和昨天降下二軍，總教練曾豪駒今天證實他的小拇指傷勢持續腫脹，原訂明天一戰的先發，將先交給左投陳冠宇。

曾仁和今年傷情不斷，從熱身賽到例行賽的第一場登板，就屢次因強襲球直擊腿部，好不容易痊癒歸隊，接著陸續出現腰部不適、牙痛，再到近期因守備時滑倒壓到小拇指，這些不間斷的傷情也讓他今年至今僅留下6場出賽。

曾仁和在昨天被降下二軍，曾豪駒指出他的小拇指仍然腫脹，投球有點沒辦法控制，先讓他下二軍10天看看傷勢復原狀況，「他是說他可以投，但我們保險起見讓他先休息，不必因為這次造成更大傷害。」

樂天桃猿投手陳冠宇扛下曾仁和受傷的先發空缺。 聯合報系資料照 記者陳正興／攝影

曾仁和今年傷情頻傳，曾豪駒也說確實，但多半狀況都是在場上造成，包括強襲球、守備造成的傷勢，腰閃到則可能因為睡姿不良或疲勞問題，若非場外作息影響，這些在場上造成的傷勢其實都屬不可控因素。

至於曾仁和的身體強度是否需要加強？曾豪駒認為，目前無此必要，「他今年初也有提前回來訓練，他有在注意，因為不可控因素導致出賽中斷 ，他自己也不想。」