中職／小跑車爆胎 蔡鎮宇自嘲「鬼月被推一把」先去拜拜

樂天桃猿隊「小跑車」蔡鎮宇昨天跑壘「爆胎」，自嘲在鬼月最後一天被鬼推了一把，今天早上還先去行天宮拜拜，「跟神明說，保佑我健健康康、順順利利，最近不太順。」

蔡鎮宇今年球季已經話題滿滿，昨天又在場上留下一次經典畫面，第七局上場代跑，想趁林立的安打從二壘直闖本壘，卻在繞過三壘後一個踉蹌，雖努力抓回重心繼續衝刺，結果是又跌了一跤，這次直接撲倒在地，他趕緊起身還是挽不回在本壘前遭觸殺出局的下場。

畫面搞笑又荒唐，猿隊也未能趁這支安打拿下超前分，但總教練曾豪駒賽後沒有責怪，反倒認為他幫緊繃的氣氛打了鬆弛劑，「原本兩隊僵持不下，大家精神緊繃，結果因為這樣大家笑出來，氣氛反而打開。」

蔡鎮宇今天還原當下狀況，過壘包交界處時沒踩穩，滑第一下時，「還想拉回來，怎麼又被拉下去。」一下來當然被隊友虧慘，林立則是霸氣使出摸頭殺，暖心告訴他注意事項，也提醒他這些都是經驗，「能遇到是好事，下次再注意就好。」

隊友賽後聚在休息室裡欣賞他的出糗影片，蔡鎮宇直呼：「芭比Q了」，被虧今年留下的典藏影片有點太多，他也自嘲：「還希望7月8日可以先跌倒一下。」