中職／洋將第一人！悍將確定將羅力的39號球衣引退

富邦悍將隊洋投羅力即將於9月引退，9月2日將是最後一次在主場新莊棒球場先發出賽，賽後悍將球團為羅力舉辦引退儀式並引退羅力「39號」背號，當日進場將可獲得限量贈送的「哩賀羅力紀念球員卡」。

羅力2012年來到台灣展開中華職棒生涯，2017年起效力悍將，熟悉的「哩賀」更是羅力和悍將家人們最親近的招呼，10個球季期間羅力展現宰制投手丘的表現，2度拿下投手三冠王，還包括4次三振王、4次防禦率王、3次勝投王、4次年度最佳10人和2次金手套。

今年球季羅力順利達成生涯百勝，結算是8月27日止，羅力在中華職棒生涯累積出賽238場，主投1489.1局拿下101勝與1265次奪三振的傲人紀錄。

9月2日將是羅力最後一場在新莊棒球場的主場出賽，悍將球團將在當天賽後為羅力舉辦引退儀式，場外也安排羅力引退紀念拍照區，球場餐飲櫃位任意消費將贈送羅力引退記念扇。

為了紀念羅力在中華職棒所留下的成就，以及感謝羅力這些年為悍將的付出，球團決定引退羅力「39號」背號，並邀請羅力過去的戰友到場共同見證。

當日賽事內野門票已全部預售完畢，外野剩少許門票持續熱賣中，為了讓進場的球迷共同留下深刻紀念，悍將球團準備限量「哩賀羅力紀念球員卡組(一組二張)」贈送給進場球迷，內野全區憑實體票券或電子票券識別手環即可兌換領取。