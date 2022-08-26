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中職／黃子鵬休9天後投了120球 曾豪駒：非常大的貢獻
樂天桃猿隊「老虎」黃子鵬對統一獅隊就是有一套，今晚即使前5局投得不順，卻還是投了120球刷新生涯新高，撐到6.1局僅失1分，給予猿隊在7局下逆轉以3：1贏球的機會，總教練曾豪駒說：「非常大的貢獻。」
黃子鵬今天前5局就投了99球，不過不僅6局續投，一路投到7局上1出局後才退場，曾豪駒表示：「子鵬前面被消耗滿多球，但他還是化解危機，想辦法把自己的球再精簡，幫球隊投到6.1局就是非常大的貢獻。」
曾豪駒表示，5局、6局投完時都有考慮換投，不過黃子鵬的表現倒吃甘蔗，控制力越來越好，加上看到對方輪到後段棒次，因此決定續投。
黃子鵬休息9天之後再登板，曾豪駒認為結果看來是好的，身體看起來比較輕鬆，對投球是有利的，而放球點則是靠比賽去慢慢調整，但之後不會想再讓黃子鵬休9天。
黃子鵬留下1出局一、二壘有人退場，接手的朱俊祥先投出保送，但接下來連續2次三振化解危機，曾豪駒表示：「今天比賽最關鍵是小朱那一局，危機造成了，他2個三振，為球隊有很大貢獻。」
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