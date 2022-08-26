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中職／一炸裂就抱起來 戴培峰、張進德雙捕激情開轟

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊戴培峰、張進德8局下先後開轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊戴培峰、張進德8局下先後開轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在8局下灌進4分，靠的是兩位捕手的砲火，戴培峰敲完三分砲後，張進德與他抱抱，輪到張進德代打敲陽春砲，兩人又抱了一次，被虧「抱抱之力」，張進德解釋當下心情：「他建功，我也想建功。」戴培峰透露當下正要沉澱心情，準備面對9局上，「結果阿德又打全壘打，我又興奮起來。」

悍將隊今天打完前7局還以2：3落後，8局下的攻勢靠兩發全壘打底定江山，戴培峰的三分砲先是逆轉戰局，張進德代打掃出陽春砲。

張進德、戴培峰在這局兩度交換擁抱，戴培峰透露當時打完全壘打下來後，自己正在深呼吸，「因為下一局比較緊張，第九局、兩分領先，想說先讓自己穩定下來，結果阿德又打全壘打，我又興奮起來。」

張進德今年失去主戰捕手的位置，但與戴培峰在本壘指揮官的位置上一起開會、一起訓練，也追求一起進步。戴培峰透露，今年捕手教練劉家豪一直提醒他們，捕手不能分你我，不可能靠一個人蹲撐起勝負，「就算他現在比較少上場，也是常常跟我說他的想法。」

兩人此役一前一後開轟，張進德說：「我覺得為球隊好，不管誰好誰壞，都是想要幫助球隊贏球。」他也肯定戴培峰今年的進步看得十分明顯；戴培峰則說，「去年我打不好時，他也是一直鼓勵我，今年他打不好時，我們也互相鼓勵，很開心他今天代打有這麼好的表現。」

富邦悍將張進德8局下代打敲出陽春砲。記者余承翰／攝影
富邦悍將張進德8局下代打敲出陽春砲。記者余承翰／攝影
富邦悍將戴培峰8局下敲出逆轉3分砲，獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將戴培峰8局下敲出逆轉3分砲，獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影

戴培峰 張進德 中職 富邦悍將

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