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中職／蔡鎮宇滑兩跤少得1分 連自家猿隊都笑瘋
樂天桃猿隊蔡鎮宇在7局下跑壘滑兩跤，雖然錯過得分機會，卻也讓猿隊休息區爆出笑聲，鬆弛了原本的緊繃氣氛，最終該局添得2分，在桃園主場以3：1驚險擊敗統一獅隊。
事情發生在7局下2出局一、二壘有人，林立敲出左外野安打後，在二壘代跑的蔡鎮宇想拚本壘，卻在繞過三壘後先跌了一跤，重心回穩後繼續往前又跌了第二跤，結果在本壘前遭到觸殺出局。
猿隊總教練曾豪駒表示：「棒球場上有時候會發生意想不到的事情，他是很盡力去想攻下這一分，不會怪他，這就是一個過程。」曾豪駒也透露，「原本兩隊僵持不下，大家精神緊繃，結果因為這樣大家笑出來，氣氛反而打開了。」
猿隊後續靠郭嚴文保送形成滿壘，梁家榮敲出平飛球，結果以守備聞名的獅隊二壘手林靖凱卻漏接這一球，讓球彈出手套，猿隊靠這個失誤跑回2分，打破1：1平手局面，也就此拿下勝利。
曾豪駒直言幸運，「可能靖凱在接球時，球跟燈光重疊，這是比較Lucky的事，不然這球出局機率滿高。」梁家榮這球若是安打，勢必收下生涯首次的主場MVP，雖然錯過，但曾豪駒認為，梁家榮開始找回過去的好感覺，「專注度、執行力有回來。」
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