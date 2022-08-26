中職／沒有放棄是很好 丘總談逆轉勝直言：都輸9場了

在新莊球場連續輸了味全龍隊9場，富邦悍將隊今天終於以6：3收下勝利，總教練丘昌榮賽後沒有喜色，點出血淋淋的事實，「沒有放棄是很好，但是前面都輸了9場。」

龍隊從去年就對悍將隊很有一套，優勢的對戰局面延續到今年，今天的交手也靠劉基鴻2局上的兩分砲，讓龍隊先占上風，悍將隊先發投手郭俊麟投完6局退場時，還以2：3落後。

龍隊洋投布里悍前7局僅掉2分，8局下繼續站上投手丘，一出局後對申皓瑋投出觸身球後換投，林凱威接手未能解危，游擊手張政禹發生失誤繼續堆壘，戴培峰一掃出三分砲，張進德補上陽春砲，也為悍將隊轟下底定勝利的4分大局。

悍將隊靠兩位捕手接力開轟，贏下奇蹟一勝，但丘昌榮認為：「還有很多沒有做好，雖然有全壘打，但我覺得還可以再好一點，有幾個點、像是跑壘專注度要再加強，可以贏大家都很開心，但還是要做得更好。」

被問到戴培峰扛下主戰捕手、第5棒扛住重壓，丘昌榮更是直言，「打棒球都有壓力，不會去考慮這個。我們這隊從現在開始，不要再講什麼壓力、經驗不足，在職場上，沒有（表現）的話就回去。」