中職／林靖凱漏接平凡飛球 狂猿8連勝獅子軍

今晚桃園棒球場的獅猿戰，7局上樂天桃猿隊靠著朱俊祥守住滿壘危機，7局下換猿隊滿壘，靠統一獅隊二壘手林靖凱失誤，一口氣攻下2分超前，最終以3：1贏球，猿對戰獅隊狂取8連勝。

獅隊今晚祭出「打虎陣」，猿隊「老虎」黃子鵬雖然前5局就投了99球，過程有些跌跌撞撞，但僅失1分，最終投了120球撐到6.1局退場，沒有再掉分，要多謝中繼的朱俊祥。

黃子鵬在7局上1出局退場，留下一、二壘有人，朱俊祥接手後，先投出保送形成滿壘，但接下來連續2次三振，凍結壘包，守住1：1平手局面，朱俊祥振臂為自己歡呼，在休息區的黃子鵬也舉手致意。

7局下2出局後，猿隊先攻占一、二壘，蔡鎮宇到二壘代跑，此時林立敲出左外野安打，蔡鎮宇搶攻本壘，卻在繞過三壘後跌倒，讓樂天桃猿隊錯過1次得分機會。

不過接下來郭嚴文保送，讓猿隊形成滿壘，梁家榮敲出的二壘方向平飛球，林靖凱眼見要把球收進手套裡，不料球打到手套彈出，變成失誤，猿隊跑回2分超前比數。

這是林靖凱今年守備二壘時發生的第4次失誤，有3次對樂天，最近2次都在桃園球場發生，上一次是4月20日，而8局上輪到林靖凱時也被換下，由江亮緯代打。

【中央社台北26日電】

中職樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊投手朱俊祥中繼0.2局化解滿壘危機，桃猿隊7局靠著獅隊二壘手林靖凱關鍵失誤搶分，終場以3比1拿下對戰獅隊8連勝。

中職樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰統一獅隊，派出投手投手黃子鵬先發，黃子鵬今天賽前本季與統一獅隊交手，7場先發拿下5勝、沒有敗績，對戰防禦率僅1.45。

黃子鵬今天還是展現壓制力，前3局沒有失分，直到4局2人出局後先保送鄭鎧文，被潘武雄敲出安打，再被林靖凱敲出安打失掉1分。

桃猿隊今天前4局沒有拿下分數，直到5局靠著陳晨威安打、盜上二壘、郭嚴文適時安打，送回追平分。

兩隊6局打完1比1僵持不下，獅隊7局有攻勢，1人出局後林祖傑、邱智呈接連敲出安打，把桃猿隊先發投手黃子鵬打退場，接替投球的朱俊祥先保送潘傑楷，接著連抓2個出局數、化解失分危機。

桃猿隊7局下追分，靠著接連四壞保送、林立敲出安打，梁家榮敲出內野平飛球造成獅隊二壘手林靖凱接球失誤，桃猿隊一口氣跑回2分、奠定勝基。

朱俊祥今天總計用14球投0.2局，投出1次保送、2次三振，沒有失分，幫助球隊守住平手局面，球隊比賽順利拿下勝利，朱俊祥拿下本季第2勝、也獲選單場最有價值球員（MVP）。