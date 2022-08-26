中職／終於贏了！戴培峰逆轉三分砲 悍將新莊首擒龍隊

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎來奇蹟的一勝，8局下戴培峰敲出逆轉三分砲，幫助悍將隊終場以6：3擊敗味全龍隊，本季在新莊與龍隊打了10場，終於拿到對戰第1勝。

龍隊由洋投布里悍先發，前7局僅掉2分，8局下繼續站上投手丘，一出局後對申皓瑋投出觸身球後換投，林凱威接手後未能解危，游擊手張政禹發生失誤繼續堆壘，戴培峰一掃出三分砲，張進德補上陽春砲，兩位捕手接力開轟，也為悍將隊轟下底定勝利的4分大局。

悍將隊先發投手郭俊麟投投6局、失3分，只被敲出3安打，無奈就有兩支是長打，包括劉基鴻的兩分砲，在2：3落後時退場，但等到隊友的逆轉秀，助他躲過敗投；布里悍則是先發7.1局被敲7安打、失3分（責失1分），無關勝敗。

龍隊本季在新莊球場豪取9連勝，今天一步步逼近10連勝之際，遭悍將隊兩位捕手的全壘打逆轉戰局，戴培峰前一支全壘打已經遠在2020年6月27日，相隔790天終於再度開砲，也為自己轟下生涯首座單場MVP。

【中央社新北26日電】

中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊捕手戴培峰今天以超前比數3分砲，率隊擊敗味全龍隊，拿下生涯首座單場MVP；戴培峰說，學長王勝偉有喊話提醒，今年也上心理課輔助，幫助很大。

戴培峰今年獲較多一軍出賽機會，也打出成績，晚間先發蹲捕、打第5棒，前3個打數沒表現，8局敲出超前比數3分砲，幫球隊以6比3拿下勝利，生涯首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

戴培峰表示，這場前幾次打擊機會沒做到推進，王勝偉都會很嚴厲提醒他；8局上場打擊前，王勝偉也把他叫過去說：「要打回來喔！」

他說，不熟悉龍隊投手林凱威，特別問了打擊教練和學長，關於林凱威球路和對戰經驗。

上次開轟是2020年6月27日的戴培峰表示，前幾年球彈性較好，會想追求長打，今年春訓則明顯感受打到感覺不錯的球，飛行距離不如預期，知道不適合再追求長打，只要把球擊確實，就會有不錯結果。

至於隊中另一名捕手張進德同局開轟，戴培峰說，他打出全壘打後，回休息室時在深呼吸、平復心情，準備接下來的守備，看到張進德開轟，又跟著興奮起來。

戴培峰表示，過去心情起伏較大是問題，問過很多人，也請經紀公司幫忙找心理課老師，透過心理課輔助。現在一個打席表現不好，轉換到守備或下一個打席時，心情調適可做得較好。

做為球隊期待很大的2018年中職選秀狀元，卻等許久才拿下首座單場MVP的戴培峰說，過去幾年表現不好，沒特別想什麼，捕手就是默默幫球隊，可能較難被看到，但他不強求，該做的東西做好就好。