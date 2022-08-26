中職／球帽跟不上的郭天信 鋼龍想拿一周份珍奶跟他賭

味全龍隊外野手郭天信跑起來，連自己的帽子都跟不上，場上掉帽子的頻率多到球迷都關注，他笑說自己真的沒算過掉帽次數，倒是洋投鋼龍也很好奇，甚至想跟他賭若能整場不掉帽子，願意請他喝一整個禮拜的珍珠奶茶。

郭天信在外野追球追到掉帽子成日常，還被球迷虧是用帽子的位能轉換成傳球動能的專家，被問到一場比賽大概會掉幾次帽子，他直率回應：「沒有算過，因為會有人幫我撿。」專業撿帽人就是在他身旁的張祐銘。

郭天信學生棒球時期守內野，進職棒後才移防外野，開始他的掉帽生涯，不管是追球時掉或傳球時掉，他說：「反正就是都會掉」，但一點都不困擾，「掉了就撿起來就好啦！」隨即轉頭問張祐銘：「你會覺得幫我撿帽子很困擾嗎？」

郭天信最近頂著一頭蓬蓬的捲髮，相比之前的順毛，他感覺最近掉的次數有比較少，但要整場都不掉還是不可能。

「之前鋼龍還跟我說，如果整場都沒掉帽子，要請我喝一個禮拜的珍珠奶茶。」但郭天信對這個賭注沒興趣，他笑說：「我就說不可能，總不可能球打出來要我這樣跑吧！」一邊生動示範起手壓帽子追球的模樣。