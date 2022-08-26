中職／前役生涯首度先發一壘 廖健富：沒那麼簡單

樂天桃猿隊廖健富緊急上來一軍支援，昨天先發一場後今天休兵，原因是背部緊繃，一壘改由郭嚴文鎮守，聊到昨天生涯首度先發一壘，廖健富說：「真的沒那麼簡單。」

廖健富生涯前5個球季專職捕手、指定打擊，今年球季增加一壘守備，多個手套多個機會，廖健富表示，教練沒有給壓力，「告訴我接好就好，一壘是很久沒守的位置，要重新適應，需要比賽累積。」

進職棒前，廖健富也只有高一、高二較常守一壘，今年在二軍開始練一壘，廖健富說：「一軍張力還是比較大，又是在晚上比賽，視覺上也有差，第一球過來的時候，反應有點慢半拍。」

雖然外界認為守一壘比較簡單，但當過捕手的廖健富認為沒有想像容易，二軍內野守備教練蔡昱詳也是如此提醒，「很多細節、站位，像是每個人的傳球也有他的習慣，都需要適應。」