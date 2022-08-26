中職／對黃子鵬好苦手 獅隊祭出「打虎陣容」

統一獅隊今年被樂天桃猿隊「老虎」黃子鵬吃得死死的，對戰7場黃子鵬拿下5勝0敗，今晚猿隊再次壓出「專武」，獅隊也做出調整，將對戰打擊率3成33的邱智呈排到1棒、近況好的潘傑楷排2棒，希望扭轉局面。

黃子鵬生涯對獅隊一直投得不錯，今年更是完全壓制，對戰防禦率1.45、每局被上壘率0.89，要贏球也難，總教練林岳平表示，對戰黃子鵬確實有點難度，「幾乎都是2出局後才有攻勢，來得有點慢。」

今天獅隊調整打線，在陳傑憲因確診缺陣下，由邱智呈扛第一棒，本季邱智呈對戰黃子鵬17打數5安打，是全隊打黃子鵬最順的，而潘傑楷本季打擊率3成21，最近連3場敲安，本季對黃子鵬打擊率3成08也很不錯，第3棒的林子豪則是獅隊唯一對黃子鵬開轟的人。

另外，林岳平也解釋，今天安排胡金龍板凳原因是對黃子鵬掌握度比較不佳（7打數1安打），而讓「Take」潘武雄留在打線試試看，雖然潘武雄前天沒有敲安，但有些是球找手套。

林岳平也指出，潘武雄雖然引退儀式是定在10月1日，「如果狀態可以的話，還是會繼續讓他打，畢竟是今年打完之後才要轉教練，只是儀式定在那一天。」