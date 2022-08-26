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中職／成晉累了休一下 郭嚴文少見返一壘

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊外野手成晉。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊外野手成晉。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊今天先發打線作出調動，成晉休息調整，由郭嚴文扛起第二棒、擔任一壘手，右外野則交給邱丹，成晉近6場出賽，一共22打數僅敲出2支安打，本季第一次遇到撞牆期，成晉說：「休息一天，重新想一下。」

總教練曾豪駒表示，成晉出現疲累的狀況是難免的，「今年是他第一次出賽這麼多場，表現也一直很穩定，遇到一些下滑也是正常的。」

成晉上半季打擊率還在3成4以上，到今天賽前下修到3成19，他表示，明星賽後就開始感覺狀態有點下滑，也影響到戰術執行的成功度，「現在遇到撞牆也是好事，可以知道怎麼調整回來。」

回顧下半季打擊下滑，成晉表示，身體開始出現疲勞感，場上表現也比較不順，「想法就滿多的，專注度無法保持在當下，執行上就無法符合自己的想法。」

第一次遇到低潮情況，成晉表示，訓練、心態上回歸基本，也不會擔心，因為學長、教練都有給予指導，「今天休息一下，也不要浪費，觀察對手、準備心態，未來先發都用得上。」

郭嚴文生涯最常守備一壘是2012年的39場，近年來都以二、三壘為主，上一次守一壘是2020年，近8年僅守過4場一壘，今天趕緊跟梁家榮借來一壘手手套。

郭嚴文 樂天桃猿 明星賽

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