U18世界盃／黃保羅好投、王念好開轟 中華隊9月2日赴美

U18世界盃棒球賽代表隊持續備戰，今天與U23世界盃棒球賽培訓隊交手，U18代表隊王念好開轟、黃保羅先發好投，以4比0拿勝，接下來將與味全龍二軍再打一戰、9月2日出發赴美。

U18世界盃棒球賽代表隊昨天和今天與U23世界盃棒球賽培訓隊安排2場對抗賽，昨天比賽U23世界盃培訓隊拿勝，今天U18世界盃代表隊投打發揮。

U18世界盃代表隊2局靠著王念好開轟、陽春砲取得領先，7局再靠著劉俊緯、王念好、黃勇傳接連安打再拿2分，8局再添1分、順利拿下比賽勝利；王念好今天單場2安、包括1轟，黃勇傳單場2支二壘打，劉俊緯、林盛恩單場也有2支安打，打擊手感都維持不錯。

U18世界盃代表隊今天先發投手黃保羅投5局被敲出2支安打、無失分，孫易磊、林鉑濬、王彥恩依序登板，沒有失掉分數，替球隊守住勝利。

U18世界盃代表隊預計於8月28日與中職味全龍隊二軍再打一場比賽，9月2日出發，將先赴美國職棒匹茲堡海盜隊訓練基地調整備戰，預計於美國時間4日至6日間與美國、加拿大、澳洲打3場熱身賽，U18世界盃棒球賽美國時間9日正式開打。