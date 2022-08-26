中職／新莊被打成龍隊天堂 丘總：不能有藉口要去突破

味全龍隊把新莊棒球場打成自己的天堂，本季前9場出賽取得9勝，富邦悍將隊被龍隊當成勝場ATM，今天要在新莊力守第10場交手，談到對龍隊究竟有什麼障礙？總教練丘昌榮認為，攻擊上、對戰心理上都有影響，「也不能有藉口，要去突破。」

龍隊去年對悍將隊就很有一套，來到今年球季繼續握有壓倒性優勢，全季對悍將隊握有17勝3敗，其中在新莊的9場比賽，由龍隊取得全勝，讓人看不懂到底是誰的主場。

被問到對戰龍隊有何障礙？丘昌榮提到，「攻擊也沒有特別理想，有時有些得點圈的部分比較沒有發揮。」他也說：「有時對戰就是這樣，打不贏，選手彼此也會有一些…，再加上我們打鋼龍說實在也沒有打很好，每次都是鋼龍、布里悍，但也不能有藉口，要去突破。」

丘總的印象沒錯，龍隊本季在新莊的9場比賽，分別由布里悍先發4場、鋼龍3場，今天的第10度新莊過招，又是布里悍登板。