日職／「村神」太狂引關注 美媒拿他和賈吉做比較

養樂多當家重砲村上宗隆本季表現太瘋狂，連美媒都注意到他恐怖成績，甚至拿他和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）做比較，還透露已經有數支大聯盟球隊對他產生興趣。

月初連5打席開轟的村上宗隆，日前又賞出本季個人第45轟，該數字不僅已是個人單季新高，更是養樂多隊史繼2004年的名將岩村明憲以後，本土打者單季最多轟，這樣的產量也是央聯近9年來最多，上一位是前養樂多主砲巴倫汀（Wladimir Balentien）在2013年締造的單季60轟日職紀錄。

村上宗隆目前在打擊率、全壘打、打點三項成績都位居央聯第一，相當有機會挑戰令和第一位打者三冠王，如此強大的火力已經引來美媒的關注，日前《CBS Sports》甚至以「賈吉並不是唯一有望打出60轟的球員」為標題，介紹村上宗隆這名強打。

另外《Sporting News》也指出村上宗隆無疑是日職最好的打者，他有著柔軟的揮棒手感以及能夠將球擊到球場各處的力量，而且大谷翔平在日職生涯前5年僅打出48轟，反觀村上宗隆已經149轟了。