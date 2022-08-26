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中職／忍住9號球的誘惑 申皓瑋連20場安打中斷不可惜

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋打出連20場安打，直到昨天才中斷，回顧這段旅程，連他自己都直呼不可思議。 聯合報系資料照
富邦悍將隊申皓瑋打出連20場安打，直到昨天才中斷，回顧這段旅程，連他自己都直呼不可思議。 聯合報系資料照

富邦悍將隊申皓瑋打出連20場安打，直到昨天才中斷，回顧這段旅程，連他自己都直呼不可思議，打擊率離撞球桌越來越近，但他對信守男人之間的約定，「我跟龍哥（首席教練黃泰龍）說，先不要讓我想這個，讓我先專注。」

申皓瑋近期這波連續20場安打不僅是生涯最佳，也是純「富邦悍將」時期的最長紀錄，含前身的隊史紀錄則為2009年威納斯、2012年林益全共同保持的29場，聯盟史上紀錄是蔣智賢的39場（跨季），非跨季紀錄則是郭嚴文的33場。

申皓瑋大概在16、17場左右注意到這項紀錄，他笑說：「注意到後，眼睛後有飄掉一下，盡量不要去看，看到了也是不要看、不要看，我不知道這件事。」

申皓瑋過去以高、低潮明顯為最大罩門，可以連續20場有安打，連他自己都嚇到，昨天中斷不覺得可惜，「因為已經到了這裡，自己也覺得滿不可思議。」談起聯盟紀錄的33場，他笑稱：「真的很強！33場到底怎麼打的？」

他也透露，這20場期間，做每件事都很小心，包括維持一樣的訓練，還有每天固定找訓練員高挺耀報到，「滿累的，但是疲勞時也要逼自己去做，沒做的話，比賽就會沒有那個安定感。」

這20場安打之旅期間，申皓瑋有14場是以低消的1安過關，他也自知這件事，自認還不夠好，「其實雖然20場，但有幾場都是1支，我覺得我可以幫助球隊更多一點。」

黃泰龍與申皓瑋有約定，要求他打擊率到3成才能打撞球，剛約定時打擊率才2成2、2成3左右，被下禁令後最高曾衝上2成76，黃泰龍也曾跟他說離撞球桌越來越近了，申皓瑋對此趕緊回應龍哥，「先不要讓我想這個，我先專注，不然到時候連想一下都不行，只能看影片。」他透露這段期間不僅沒摸撞球桿，「連開都沒開，我怕我開了會忍不住，先達成和龍哥的約定吧！」

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