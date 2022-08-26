中職／高國輝帶黑了3階的膚色歸隊 與林益全輪替DH

富邦悍將隊今天進行陣容異動，老將高國輝升上一軍，下放外野手王詩聰，這是高國輝相隔超過1個月重返一軍，總教練丘昌榮期望再提升打擊連貫性和火力。

高國輝今年打擊狀況低迷，至今在一軍出賽24場，打擊率僅1成93、2轟，季初已兩度被降下二軍調整，6月底一度藉疫情支援的名義重返一軍，前一場一軍出賽已是7月19日。

高國輝8月在二軍敲出3轟，今天重返一軍支援，丘昌榮表示，高國輝、林益全將在指定打擊的位置上輪替，下放王詩聰則因考量他還年輕，若留在這邊代打，出賽機會不多，對他比較沒有幫助。

高國輝帶著黑了3個色階的膚色、明顯消風的肚子回到一軍，他也笑答南部太陽真的比較熱情。提到這一個多月的調整狀況，高國輝表示，「這一個月其實感覺都還不錯，慢慢把好的感覺維持住，也要把好的感覺延續到比賽上。」