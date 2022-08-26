日職／王柏融二軍轟出滿貫砲 下一打席挨觸身球傷退

日本職棒火腿隊台將王柏融今天在二軍轟出滿貫砲，但是下個打席卻被觸身球砸中而提前退場，台日球迷都很關心，「希望大王別受傷啊。」

今天日職二軍的火腿隊與西武隊之戰，王柏融擔任先發第一棒、指定打擊，1局上首打席敲出飛球出局，2局上面對滿壘機會，他一棒將球轟出右外野全壘打牆，棒打西武先發投手赤上優人，將比數拉開成5：0領先。

不料4局上王柏融的第3打席，同樣面對赤上優人，一顆低角度近身的133公里滑球來不及閃避，被觸身球擊中左腳，緊急退場，改由努涅斯（Renato Nunez）代跑。

王柏融因傷退場，留下2打數1安打、4分打點的成績，打擊率維持在3成整，不過提前傷退讓台日球迷都很關心，「觸身球之後被換代跑了啊...」、「大王別受傷啊」。