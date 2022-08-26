中職／被界外球砸中要害 男球迷被讚「沒在閃的真男人」

昨天味全龍和富邦悍將比賽竟出現「淡淡的哀傷」，5局下王勝偉打的一顆界外球竟不偏不倚的擊中一名男性球迷的要害，雖然很幸運地撿到球，但他仍痛得哭笑不得。

悍將開路先鋒王勝偉昨在5局下面對龍隊洋投鋼龍，在2好2壞後繼續破壞球，不料其中一顆打到右外野的界外球竟剛好砸中一名男球迷，他很機警地把球撿起來，但可以看的出來表情相當痛苦，原來是「淡淡的哀傷」，而他身旁的朋友也成了焦點，因為他不但沒有安慰該名「受害者」，還笑得相當開心。

對此有球迷留言，「會不會腫的比球還大」、「拿冰塊過去的工讀生也在笑」、「笑死，也太準了吧」、「這才叫朋友」、「沒在閃的真男人。」