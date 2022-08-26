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中職／反對酸民不理性謾罵 中信兄弟球團展開蒐證

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
兄弟球團決定對不理性批評新洋投麥力德的網友開告。 截圖自兄弟粉絲團
兄弟球團決定對不理性批評新洋投麥力德的網友開告。 截圖自兄弟粉絲團

中信兄弟新洋投麥力德昨天登板表現不盡理想，個人社群媒體湧進球迷嗆「小丑」、「發球機」，兄弟球團今天中午也發出聲明，針對球隊、球迷的不理性謾罵，已經加以存證並將追究法律責任。

新洋投麥力德從牛棚出發，初登板1局無失分，昨晚再次上場，結果0.2局丟掉5分，雖然都非責失仍吞下敗投，球迷看到輸球的怒火燒進麥力德的個人IG。

激進球迷留言，「0.2局丟5分，你這個小丑」、「垃圾投手滾回你的國家，好一個發球機。」麥力德展現高EQ回應，「謝謝你們的好話。」

兄弟球團今天也發表聲明，反對球迷不理性的留言，並強調言論自由時代要對自己的話負責任，已蒐證部份社群帳號於球團及球員粉絲團上公然侮辱。

兄弟球團聲明如下

親愛的球迷朋友，謝謝你們對中信兄弟的支持，無論是進場為兄弟們應援，或是在網路社群上的加油，我們都有收到，也虛心接受所有批評指教。

但是許多針對球隊、球員不理性的謾罵，出口成髒、人身攻擊、仇恨言論、影射侮辱等相關留言，球團將截圖存證並追究相關法律責任，在言論自由的時代，更要對自己的話語負責任。

目前已蒐證部份社群帳號於球團及球員粉絲團上公然侮辱，敬請球迷朋友理性使用社群媒體、禮貌發言，謝謝大家的配合。

中信兄弟球團針對網路上不理性留言發表聲明。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟球團針對網路上不理性留言發表聲明。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟

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