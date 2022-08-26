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中職／「新的國師娘嗎？」 台南Josh和前小龍女在車上共舞
知名棒球YouTuber「台南Josh」歷經家暴事件後，粉絲也相當關心何時能看到「新國師嫂」上位，而他昨日晚間在IG上傳一段影片，竟是和前味全龍啦啦隊創團成員梔梔一同在車上跳舞，讓網友直呼「這個是新的Josh嫂嗎？」
台南Josh年初遭老婆Amber暴打，兩人5月正式離婚，如今Josh恢復單身，昨日晚間他開著奧迪載前味全龍啦啦隊成員梔梔，兩人在車上跳了一段舞，模仿韓劇《非常律師禹英禑》的招牌動作，梔梔表示，「因為我們最近都有看《非常律師禹英禑》先來一段精彩畫面！」
影片中可見兩人互動相當親密，甚至一起手比愛心手勢，隨後該影片湧入一票粉絲留言，寫下「這個是新的Josh嫂嗎」、「必須再婚」、「這對我覺得可以，相信愛情」、「先恭喜啦」、「梔梔總不會家暴人了」、「新國師娘嗎」、「可以敲碗在一起嗎」、「有夠閃」。
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