快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／有貓就推！獅吼音樂祭貓科聯名 爽爽貓跨界合作

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊年度盛典獅吼音樂祭邁入第10年，與台灣知名插畫角色「爽爽貓」跨界合作，貓科家族強強聯手，推出「喵喵狂想曲」歡唱派對，將在9月23到25 日連續三天在台南棒球場登場。圖／統一獅隊合作
統一獅隊年度盛典獅吼音樂祭邁入第10年，與台灣知名插畫角色「爽爽貓」跨界合作，貓科家族強強聯手，推出「喵喵狂想曲」歡唱派對，將在9月23到25 日連續三天在台南棒球場登場。圖／統一獅隊合作

統一獅隊獅吼音樂祭邁入第10年，今年將攜手全球第一直播平台「Up直播」共同舉行最優質的音樂饗宴，還要與台灣知名插畫角色「爽爽貓」跨界合作，貓科家族強強聯手，推出「喵喵狂想曲」歡唱派對，將在9月23到25 日連續三天在台南棒球場登場。

在插畫家Second刻劃下，不只萊恩、盈盈、爽爽貓變身為棒球隊成員，就連小勞撫、凹凹熊也一起換新裝，組成名符其實的喵科家族，最萌的跨界聯名專屬人偶見面會將一連三天於場外舉行，讓喜愛萊恩、盈盈與爽爽貓的球迷朋友們同樂，紀念商品當然也將同步於萊恩酷推出。

「喵喵狂想曲」連續三天分別有不同主題活動，每場都有最獨特的嗓音及視覺演出滿足每一位球迷。首日將搭配最香的Uni-Girls第三張單曲發表設計 「You Need Girls女孩盛典」，賽前推出女孩最完整的新曲舞蹈演出，更將於賽後邀請到來自新加坡的億萬翻唱女王文慧如蒞臨球場獻聲，女孩們也將拿出渾身解數，在賽後展現不同於看台應援的一面。

次日則攜手Up直播推出 「You Need Stars星光之夜」，賽前由台語金曲歌后江惠儀一展好歌喉，賽後則由在Up直播擁有高人氣的曼萍與猛獅唱將打頭陣於看台熱力演出，並邀請到流行龐克樂團PAPUN BAND怕胖團。

重頭戲「YOU NEED CHILLAX 草地音樂會」則比照往年安排於第三日，賽前由療癒系歌手鄧福如帶來溫暖歌聲，賽後更開放外野草皮讓球迷朋友席地而坐，由三金得主盧廣仲帶度擔綱壓軸，另外猛獅唱將們也將共同力挺登台飆歌。

棒球 統一獅

延伸閱讀

紐時分析：期中選舉 共和黨大勝聲勢漸減

必打卡KAKAO FRIENDS華山快閃店！滿滿的萊恩、春植陪你逛 可愛到不想走

惡鬥是真的？「美國隊長」與「灰影人」被傳私下真不和

MLB／倘若那打席好好打…天使輸球 大谷：全都怪我

相關新聞

中職／洋將第一人！悍將確定將羅力的39號球衣引退

富邦悍將隊洋投羅力即將於9月引退，9月2日將是最後一次在主場新莊棒球場先發出賽，賽後悍將球團為羅力舉辦引退儀式並引退羅力...

日職／王柏融二軍轟出滿貫砲 下一打席挨觸身球傷退

日本職棒火腿隊台將王柏融今天在二軍轟出滿貫砲，但是下個打席卻被觸身球砸中而提前退場，台日球迷都很關心，「希望大王別受傷啊...

中職／「新的國師嫂嗎？」 台南Josh和前小龍女在車上共舞

知名棒球YouTuber「台南Josh」歷經家暴事件後，粉絲也相當關心何時能看到「新國師嫂」上位，而他昨日晚間在IG上傳一段影片，竟是和前味全龍啦啦隊創團成員梔梔一同在車上跳舞，讓網友直呼「這個是新的

中職／球帽跟不上的郭天信 鋼龍想拿一周份珍奶跟他賭

味全龍隊外野手郭天信跑起來，連自己的帽子都跟不上，場上掉帽子的頻率多到球迷都關注，他笑說自己真的沒算過掉帽次數，倒是洋投...

中職／遭象迷怒嗆「小丑、餵球機」 麥力德給出高EQ回應

昨與樂天桃猿之戰中信兄弟新洋投麥力德從牛棚出發，不料不僅敗掉先發投手官大元勝投，還一局痛失5分，賽後他的個人社群慘遭百萬象迷「出征」，不過麥力德也給出高EQ回應，「謝謝你們的好話。」 昨日兄弟派

日職／「村神」太狂引關注 美媒拿他和賈吉做比較

養樂多當家重砲村上宗隆本季表現太瘋狂，連美媒都注意到他恐怖成績，甚至拿他和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）做比較，還透露已經有數支大聯盟球隊對他產生興趣。 月初連5打席開轟的村上宗隆，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。