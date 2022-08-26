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中職／悍將、勇士一心 曾文鼎和蔡文誠接力來開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將在9月3日、4日舉推出「缺一不可・勇士將臨」主題日，富邦勇士球星由張宗憲、林志傑領銜，蒞臨新莊棒球場舉辦簽名會與球迷互動，9月3日賽前將邀請曾文鼎、簡廷兆開球，9月4日則由蔡文誠、周桂羽為比賽開球。圖／富邦悍將提供
富邦悍將在9月3日、4日舉推出「缺一不可・勇士將臨」主題日，富邦勇士球星由張宗憲、林志傑領銜，蒞臨新莊棒球場舉辦簽名會與球迷互動，9月3日賽前將邀請曾文鼎、簡廷兆開球，9月4日則由蔡文誠、周桂羽為比賽開球。圖／富邦悍將提供

富邦悍將、富邦勇士棒籃跨界合作，富邦悍將隊在9月3日、4日舉推出「缺一不可・勇士將臨」主題日，勇士球星們由「噴射機」張宗憲、「野獸」林志傑領銜，蒞臨新莊棒球場舉辦簽名會與球迷互動，9月3日賽前將邀請曾文鼎、簡廷兆開球，9月4日則由蔡文誠、周桂羽為比賽開球。

今年富邦勇士奪下2021-2022 P. LEAGUE+總冠軍，連續兩年拿下總冠軍稱霸籃壇，這回勇士們將踏進新莊棒球場，同步穿上「悍將X勇士聯名閃耀黑球衣」，象徵悍將、勇士一心。

9月3日、4日賽前將在二樓場外舞台舉辦勇士球星簽名會，只要當日購買勇士x悍將聯名商品，最終消費金額達3000元，可憑結帳順序獲得簽名會號碼牌，每次結帳限換一張，3日由「噴射機」張宗憲領軍賴廷恩、陳范柏彥出席簽名會，4日則有「野獸」林志傑、曾祥鈞、洪楷傑為球迷們簽名，簽名會名額每日限量60名。

勇士球星們除了進行簽名會之外，也會踏上投手丘為比賽開出好球，3日由「大黃蜂」曾文鼎帶著今年選秀會上勇士第一輪選進的新秀簡廷兆與新莊球場的悍將家人們見面；4日則是「本土洋將」蔡文誠與新生代好手「鮭魚」周桂羽為比賽開球，同時兩天參與的勇士球星，將登上環形舞台，為悍將應援。

悍將攜手富邦人壽共同響應環保，賽前場外有攤位遊戲、綠色市集等著家人們參加，除了「環保勇將」利用瓶蓋進行藝術創作之外，「回收神射手」投擲回收物投籃拿好禮，球迷只要自行攜帶回收物（鐵鋁罐、寶特瓶、鋁箔包）參與，還可另外獲得app點數2點。

富邦勇士 張宗憲 曾文鼎

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