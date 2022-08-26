中職／遭象迷怒嗆「小丑、餵球機」 麥力德高EQ回應

昨與樂天桃猿之戰中信兄弟新洋投麥力德從牛棚出發，不料不僅敗掉先發投手官大元勝投，還一局痛失5分，賽後他的個人社群慘遭百萬象迷「出征」，不過麥力德也給出高EQ回應，「謝謝你們的好話。」

昨日兄弟派出官大元先發，他主投5局被擊出6支安打失掉1分，退場時還有1分領先優勢為勝投候選人。麥力德21日對統一獅中繼1局無失分，教練團決定安排他在牛棚待命，昨在第6局接替官大元登板，先是在無人出局形成滿壘，隨後又遭陳晨威3分全壘打砲擊，猿隊一舉灌進4分逆轉局面，終場也以6比2獲勝。

中信兄弟新洋投麥力德昨一局痛失5分，賽後個人社群慘遭百萬象迷「出征」。 取自麥力德Ig

兄弟的勝利就此飛掉，賽後許多象迷感當相當憤恨，決定在麥力德的個人IG貼文下方留言痛批他，「0.2局丟5分，你這個小丑」、「垃圾投手滾回你的國家，好一個餵球機。」

不過也有不少球迷出面緩頰，「身為象迷我看到不理性的言論覺得很悲哀」、「不要理酸民，你很棒，下一場再加油。」麥力德自己也正面回擊網友的批評聲，「謝謝你們這些好話。」