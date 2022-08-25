快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力明年真的不玩了？笑說除非中職搬到亞利桑那

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
悍將隊洋投羅力賽後特別留在新莊球場，和現場大批球迷互動。記者季相儒／攝影
悍將隊洋投羅力賽後特別留在新莊球場，和現場大批球迷互動。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊洋投羅力在中職10個球季倒數第2戰，今天在新莊球場對味全龍隊上演優質先發，可惜挑戰本季第5勝、生涯102勝無關勝敗，賽後被大批媒體問到「明年是否真的退休」的問題，笑說：「除非中華職棒搬到亞利桑那。」

羅力日前宣布退休，9月中將離開熟悉的台灣，回到美國亞利桑那州住家，好好陪伴老婆和小孩；他表示，沒有考慮再投球，計畫就是退休，這個年紀除了棒球，還有很多重要的事要做，回家當好爸爸、好老公。

羅力今天對龍隊先發7局，只被揮出4支安打、失1分，前5局完全封鎖龍隊打者，未被揮出安打，6局上兩出局後被張祐銘揮出三壘打，失去無安打紀錄，接著林智勝安打追平比數，吉力吉撈．鞏冠也揮出安打，但龍隊留下一、二壘殘壘，雙方1：1僵持。

他接著投完7局完成投球任務退場，賽後強調，第6局投球節奏較趕，跨步時失去平衡，導致球路偏高。

9月2日在新莊球場進行的悍將、樂天桃猿隊之戰，將是羅力主場告別秀，他說：「可以的話，願意拚完全場，將會毫無保留。」

新莊球場今天湧進5013人觀戰，平日比賽算是不錯的票房；羅力表示，看到這麼多球迷，讓他起雞皮疙瘩，離台前會好好享受每一天在球場的日子，好好享受比賽機會。

悍將隊洋投羅力賽後特別留在新莊球場，和現場大批球迷互動。記者季相儒／攝影
悍將隊洋投羅力賽後特別留在新莊球場，和現場大批球迷互動。記者季相儒／攝影

【中央社新北25日電】

富邦悍將洋投羅力返美前倒數第2場在主場先發，今天對味全龍投7局失1分，無關勝敗，面對9月2日引退賽，他表示，如果有機會願意拚完投9局，自己在那場比賽將會毫無保留。

富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）2012年來台發展，今年球季累積滿9年年資，隔年起將可不占洋將名額，而他在符合「羅力條款」的前夕，上週拋出引退震撼彈，預計9月中旬返回美國陪伴家人。

羅力中職生涯累積101場勝投，今天是他離台前在主場新莊棒球場倒數第2場先發，吸引5013名球迷進場，也讓羅力感受到球迷熱情，直呼有起雞皮疙瘩的感覺。

羅力今天面對味全龍隊，前5.2局沒被敲出任何安打，且一度連續解決13人次，主投7局失1分，僅被擊出4安，送出1次保送，還展現K功飆出9次三振，可惜球隊以2比4遭逆轉，勝投被牛棚搞砸。

羅力賽後接受媒體聯訪時表示，賽前有跟捕手戴培峰討論投球策略，都有照著計畫進行，「儘管中間遇到一些小狀況，但調整地都還OK，今天算是一場還不錯的比賽」。

儘管球隊遭到逆轉無緣勝投，羅力仍感謝隊友守備幫忙守下分數，雖然打線受到對手壓制，他也幫隊友緩頰，「洋投鋼龍（Drew Gagnon）是名很厲害的投手 ，沒那麼好打，大家表現都很好了」。

談到6局上2出局後連續被敲出3支安打，羅力表示，第6局有發現到投球節奏變得比較趕，加上身體落地時有點失去平衡感，他說，中職擁有不少強打者，只要球路一偏高，就會因此付出代價。

談到9月2日引退賽是否會想要完投9局，羅力表示，如果可以的話當然願意，他笑著說，退場時可能要拖著手下場，但強調那場比賽自己一定會毫無保留。

儘管羅力已經37歲，但投球還有一定壓制力，對於明年是否可能復出續投，羅力表示，已經計劃要退休、沒有要考慮再投，「其實到了現在這個年紀，比起棒球還有很多重要的事情要做，必須回去扮演好爸爸、丈夫的角色」。

他還開玩笑地說，「如果中職搬到美國亞利桑那州（比賽），那他就可以繼續（投）」。

羅力 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／羅力挑戰102勝被牛棚搞砸 劉基鴻幫龍隊4連勝

中職／羅力主場告別秀吸睛 新莊球場內野席爆滿倒數

中職／新莊閃電交加、傾盆大雨 羅力挑戰第102勝待命中

中職／安得勝手指問題 可能讓球迷多看一場羅力

相關新聞

中職／洋將第一人！悍將確定將羅力的39號球衣引退

富邦悍將隊洋投羅力即將於9月引退，9月2日將是最後一次在主場新莊棒球場先發出賽，賽後悍將球團為羅力舉辦引退儀式並引退羅力...

日職／王柏融二軍轟出滿貫砲 下一打席挨觸身球傷退

日本職棒火腿隊台將王柏融今天在二軍轟出滿貫砲，但是下個打席卻被觸身球砸中而提前退場，台日球迷都很關心，「希望大王別受傷啊...

中職／「新的國師嫂嗎？」 台南Josh和前小龍女在車上共舞

知名棒球YouTuber「台南Josh」歷經家暴事件後，粉絲也相當關心何時能看到「新國師嫂」上位，而他昨日晚間在IG上傳一段影片，竟是和前味全龍啦啦隊創團成員梔梔一同在車上跳舞，讓網友直呼「這個是新的

中職／球帽跟不上的郭天信 鋼龍想拿一周份珍奶跟他賭

味全龍隊外野手郭天信跑起來，連自己的帽子都跟不上，場上掉帽子的頻率多到球迷都關注，他笑說自己真的沒算過掉帽次數，倒是洋投...

中職／遭象迷怒嗆「小丑、餵球機」 麥力德給出高EQ回應

昨與樂天桃猿之戰中信兄弟新洋投麥力德從牛棚出發，不料不僅敗掉先發投手官大元勝投，還一局痛失5分，賽後他的個人社群慘遭百萬象迷「出征」，不過麥力德也給出高EQ回應，「謝謝你們的好話。」 昨日兄弟派

中職／陳晨威3分砲加生涯百盜 兄弟洋投麥力德吞首敗

中信兄弟、樂天桃猿隊今天在台中洲際球場交手，猿隊打完前5局1：2落後，6局上從兄弟洋投麥力德的手中攻下5分，終場以6：2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。