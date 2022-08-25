中職／陳晨威3分砲加生涯百盜 兄弟洋投麥力德吞首敗

中信兄弟、樂天桃猿隊今天在台中洲際球場交手，猿隊打完前5局1：2落後，6局上從兄弟洋投麥力德的手中攻下5分，終場以6：2獲勝，終止最近3連敗，麥力德吞下來台首敗。

猿隊中外野手陳晨威4打數3安打，包括6局上3分砲，還演出生涯第100次盜壘成功，成為中職史上第27位達成百盜的球員，賽後獲選單場MVP。

兩隊前4局0：0僵持，猿隊5局上展開攻勢，陳晨威、林立連續安打攻占一、二壘，陳晨威再盜三壘，完成生涯百盜，還趁著兄弟夾殺林立時，跑回本壘攻下全場第1分。

兄弟5局下立刻反撲，福來喜、林書逸安打加上猿隊失誤攻下兩分，反以2：1超前。

兄弟先發投手官大元投85球、完成5局任務退場，被揮出6支安打、3次保送、失1分；洋投麥力德6局上接手，只投0.2局被揮出4支安打、1次保送，包括陳晨威3分砲，不過失5分都非自責分，猿隊逆轉情勢以6：2領先，終場4分之差獲勝。

猿隊洋投霸林爵先發6局，被揮出5支安打，失兩分只有1分自責，優質內容奪下本季第7勝。