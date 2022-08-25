快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳晨威3分砲加生涯百盜 兄弟洋投麥力德吞首敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊陳晨威。 報系資料照
樂天桃猿隊陳晨威。 報系資料照

中信兄弟、樂天桃猿隊今天在台中洲際球場交手，猿隊打完前5局1：2落後，6局上從兄弟洋投麥力德的手中攻下5分，終場以6：2獲勝，終止最近3連敗，麥力德吞下來台首敗。

猿隊中外野手陳晨威4打數3安打，包括6局上3分砲，還演出生涯第100次盜壘成功，成為中職史上第27位達成百盜的球員，賽後獲選單場MVP。

兩隊前4局0：0僵持，猿隊5局上展開攻勢，陳晨威、林立連續安打攻占一、二壘，陳晨威再盜三壘，完成生涯百盜，還趁著兄弟夾殺林立時，跑回本壘攻下全場第1分。

兄弟5局下立刻反撲，福來喜、林書逸安打加上猿隊失誤攻下兩分，反以2：1超前。

兄弟先發投手官大元投85球、完成5局任務退場，被揮出6支安打、3次保送、失1分；洋投麥力德6局上接手，只投0.2局被揮出4支安打、1次保送，包括陳晨威3分砲，不過失5分都非自責分，猿隊逆轉情勢以6：2領先，終場4分之差獲勝。

猿隊洋投霸林爵先發6局，被揮出5支安打，失兩分只有1分自責，優質內容奪下本季第7勝。

陳晨威 林立

延伸閱讀

中職／陳晨威完成生涯百盜 中職史上第7快

中職／悍將、猿隊亂鬥5小時扯平 林立4安鐵支仍居4冠王

中職／年薪合計近兩千萬元 林益全、陳俊秀至今仍是0轟

中職／奇景！羅力罕見投到暴走 投手丘上拋手套遭警告

相關新聞

中職／洋將第一人！悍將確定將羅力的39號球衣引退

富邦悍將隊洋投羅力即將於9月引退，9月2日將是最後一次在主場新莊棒球場先發出賽，賽後悍將球團為羅力舉辦引退儀式並引退羅力...

日職／王柏融二軍轟出滿貫砲 下一打席挨觸身球傷退

日本職棒火腿隊台將王柏融今天在二軍轟出滿貫砲，但是下個打席卻被觸身球砸中而提前退場，台日球迷都很關心，「希望大王別受傷啊...

中職／「新的國師嫂嗎？」 台南Josh和前小龍女在車上共舞

知名棒球YouTuber「台南Josh」歷經家暴事件後，粉絲也相當關心何時能看到「新國師嫂」上位，而他昨日晚間在IG上傳一段影片，竟是和前味全龍啦啦隊創團成員梔梔一同在車上跳舞，讓網友直呼「這個是新的

中職／球帽跟不上的郭天信 鋼龍想拿一周份珍奶跟他賭

味全龍隊外野手郭天信跑起來，連自己的帽子都跟不上，場上掉帽子的頻率多到球迷都關注，他笑說自己真的沒算過掉帽次數，倒是洋投...

中職／遭象迷怒嗆「小丑、餵球機」 麥力德給出高EQ回應

昨與樂天桃猿之戰中信兄弟新洋投麥力德從牛棚出發，不料不僅敗掉先發投手官大元勝投，還一局痛失5分，賽後他的個人社群慘遭百萬象迷「出征」，不過麥力德也給出高EQ回應，「謝謝你們的好話。」 昨日兄弟派

中職／陳晨威3分砲加生涯百盜 兄弟洋投麥力德吞首敗

中信兄弟、樂天桃猿隊今天在台中洲際球場交手，猿隊打完前5局1：2落後，6局上從兄弟洋投麥力德的手中攻下5分，終場以6：2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。