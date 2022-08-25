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中職／羅力挑戰102勝被牛棚搞砸 劉基鴻幫龍隊4連勝

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
悍將隊洋投羅力優質先發無關勝敗。記者季相儒／攝影
悍將隊洋投羅力優質先發無關勝敗。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊洋投羅力，今天在新莊球場登板先發，離台前倒數第2戰吸引5013人進場，對味全龍隊先發7局，只被揮出4支安打、失1分，挑戰生涯第102勝被牛棚搞砸，龍隊8局上靠劉基鴻關鍵二壘打攻下江山，終場以4：2獲勝，最近4連勝。

羅力日前宣布退休，將在9月中離台，今天成為全場最受矚目的焦點，優質先發無關勝敗、停留在101勝，仍居中職史上第3，9月2日將是個人在新莊球場最後一戰。

羅力、龍隊洋投鋼龍今天上演投手戰，前3局都讓對方掛零；悍將打線4局下展開攻勢，范國宸、戴培峰、辛元旭連續安打攻下全場第1分，葉竹軒追加安打，二壘上的戴培峰衝回本壘時，遭龍隊中外野手郭天信傳球觸殺出局，結束這半局。

羅力前5局完全封鎖龍隊，未被揮出安打，6局上兩出局後被張祐銘揮出三壘打，失去無安打紀錄，接著林智勝安打追平比數，吉力吉撈．鞏冠也揮出安打，但龍隊留下一、二壘殘壘，雙方1：1僵持。

鋼龍投完6局退場，被揮出5支安打、4次保送，飆出7次三振，優質先發只失1分；王玉譜7局下接手，面對首名打者高國麟，才投第3球就被轟出左外野陽春砲，中斷連18場、連19.2局無失分紀錄，悍將又超前1分。

高國麟本季第2轟出爐，也是生涯第2支代打全壘打，讓現場球迷情緒沸騰，不料悍將洋投富藍戈8局上也出狀況，保送郭天信、被盜上二壘，接著吉力吉撈安打攻下追平分，羅力勝投飛了。

悍將第3任投手藍愷青登板，又被李凱威揮出安打，形成一、二壘有人，劉基鴻關鍵二壘打攻下兩分打點，成為致勝一擊，龍隊終場兩分之差獲勝，對戰悍將3連勝。

龍隊8局下靠劉基鴻關鍵二壘打攻下江山。記者季相儒／攝影
龍隊8局下靠劉基鴻關鍵二壘打攻下江山。記者季相儒／攝影

羅力 劉基鴻

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